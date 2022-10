Un week-end à oublier pour l’Assurancia

L'équipe Assurancia de Saint-Georges, qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, a connu la défaite à deux reprises en fin de semaine.

Samedi soir, la formation était en visite à Saint-Anselme pour affronter le Lafontaine.

L’Assurancia s’est fait marquer à 32 secondes de la troisième période pour perdre la rencontre 3 à 2. Le gardien Mika Gonthier-Bernard a connu une très bonne sortie avec 41 arrêts. Les marqueurs ont été Mathieu Arguin et Zachary Talbot.

Hier soir, l’Assurancia était à Montmagny. Encore une fois, les Beaucerons ont connu la défaite 7-6 en prolongation. Les marqueurs ont été Dereck Fecteau (x2), Gabriel Bertrand, Benjamin Grégoire, François-Xavier Larochelle et Nathan Paquet.



« Pour le match de samedi, nous avons joué un match correct sans plus. Nous avons commis des erreurs qui nous ont coûté le match. En ce début de saison, c’est comprenable, mais il faut apprendre de nos erreurs. Nous allons devoir corriger plusieurs facettes de notre jeux. Mention spéciale à Mika qui a connu un solide match et qui nous a gardé dans la rencontre avec de gros arrêts. Pour ce qui est de dimanche, ce n‘est pas compliqué, nous n’avons jamais réussi à imposer notre style de jeux et nous avons joué seulement 25 minutes sur 60. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer seulement 25 minutes par match. Les gars sont au courant des modifications à faire et je suis certain qu’ils vont rebondir vendredi prochain », a indiqué l'entraîneur.



Le prochain match est le 21 octobre à 21 h alors que Lévis sera en visite à Saint-Georges.

Collaboration au texte: Robert Villeneuve.