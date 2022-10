Un gain sur la route pour les Chevaliers

Les Chevaliers de Lévis se sont dirigés vers Gatineau afin d’affronter, hier soir, l’Intrépide, pour le premier match d’une série de cinq sur la route.

La partie a débuté avec 30 minutes de retard suite à quelques problèmes avec la patinoire.

Les Chevaliers amorcent le premier vingt avec le couteau entre les dents alors qu’ils passent la majorité de la période dans le territoire adverse. Simon-Olivier Mainville applique une solide mise en échec sur Hugo Boucher qui à son tour tente de se venger, mais il écope d’un 4 minutes pour assaut. L’avantage numérique se termine sans chance complétée. Le cerbère de l’Intrépide, Jakob Hanlan, effectue quelques arrêts spectaculaires alors qu’il fruste Justin Garneau d’une cage déserte, Thomas Paquet qui touche la tige en désavantage numérique. Le manque d’opportuniste des lévisiens les rattrape alors que Marek Legault récupère le retour suite à un bond sur la baie vitrée pour inscrire les locaux au pointage en avantage numérique avec 1 :53 à faire au premier tier. Les lancers sont grandement en faveur de Lévis avec 15 alors que les Gatinois en obtiennent 5.

La période médiane débute et la formation de Pier-Luc Giguère profite d’un avantage numérique. Justin Carbonneau inscrit son équipe au pointage avec son 7e de la présente saison. 1-1. Quelques secondes plus tard, Alexandre Dallaire écope d’un 4 minutes pour avoir faucher les patins, l’Intrépide ne peux profiter de cette occasion. Les Chevaliers domine la période mais ne peux profiter d’attaques à 3 contre 1, à 2 contre 1 alors que le gardien Hanlan ferme la porte à chaque reprise. Lévis obtient un avantage numérique avec 2 minutes 4 secondes à faire et en profite pour prendre les devants avec un filet de Matt Gosselin. Mathis Marleau réplique rapidement avec quelques secondes restantes pour égaliser la marque 2-2. Les tirs aux buts sont en faveur des lévisiens avec 33 contre 12 après 40 minutes de jeu.

Début de la 3e période, Justin Carbonneau provoque une pénalité à l’adversaire en le battant de vitesse, mais l’attaque à cinq de Lévis ne peux enfiler l’aiguille. Les Chevaliers passent plusieurs moments dans la zone adverse, mais l’histoire reste la même, Jakob Hanlan sauve les meubles à quelques reprises pour son équipe. La formation de Richard Jr Leduc reprend vie en fin de 3e période avec quelques séquences en attaque. Après 60 minutes de jeu, les tirs aux buts demeurent en faveur de Lévis avec 46 contre 16. Le pointage est toujours de 2-2 après 3 périodes.

Thomas Paquet procure la victoire aux Chevaliers avec un tir au-dessus de l’épaule gauche. Marque finale: 3-2 Lévis.

Les trois étoiles RDS:

1) Jakob Hanlan de l’Intrépide

2) Mareck Legault de l’Intrépide

3) Matt Gosselin des Chevaliers

Les Chevaliers affrontent à nouveau l’Intrépide aujourd'hui à 13 h 30 au Complexe Branchaud-Brière de Gatineau.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA