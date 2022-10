Blanchissage pour le gardien Luc-Antoine Labbé

Dans la Ligue Ligue M18AAA, les Chevaliers de Lévis affrontaient hier l’Intrépide de Gatineau, pour une deuxième fois en 24h, et ainsi compléter leur voyage en Outaouais.

Pier-Luc Giguère fait confiance à Luc-Antoine Labbé alors que Richard Jr Leduc envoie Joshua Robin devant les cordages.

En tout début de première période, les locaux obtiennent une punition pour un coup à la tête, mais l’attaque à cinq des Chevaliers ne saisit pas l’occasion pour prendre les devants. L’Intrépide sera puni une seconde fois dans la deuxième moitié de la période, mais le pointage demeure 0-0.

Les hommes de Pier-Luc Giguère reviennent du vestiaire avec la forte intention de prendre les commandes du match. C’est lors de la troisième punition de la partie des locaux, celle-ci pour agression physique envers un officiel, que Maxime Lambert inscrit son premier de la saison à 6 :30. 42 secondes plus tard, toujours en avantage numérique, c’est le vétéran Thomas Paquet qui double l’avance des siens. Jacob Lavoie écope à son tour d’une pénalité majeure pour avoir donner du genou ce qui ouvre la porte à l’Intrépide, mais Justin Carbonneau augmente l’avance des siens en désavantage numérique. À la fin du deuxième engagement, le capitaine Alexis Tanguay inscrit le 4e but des lévisiens pour retourner au vestiaire avec une avance de 4 à 0.

Les Chevaliers obtiennent plusieurs avantages numériques alors que la formation de Richard écope de 6 pénalités dont une pénalité pour mise en échec par derrière. Les vétérans Justin Carbonneau et Thomas Paquet inscrivent deux filets à 5 :14 et 11 :33 respectivement. Luc-Antoine Labbé bloque tous les tirs dirigés vers lui et obtient le blanchissage.

La marque finale 6-0 Lévis.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile : Justin Carbonneau des Chevaliers;

2e étoile : Alexis Tanguay des Chevaliers;

3e étoile : Luc-Antoine Labbé des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le vendredi le 28 octobre à 19 h alors qu’ils affronteront leur voisin de l’autoroute 20, les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA