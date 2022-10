Hockey: victoire pour deux équipes des Élites Beauce-Appalaches

Les formations M13 AAA Élite et M15 AAA Élite remportent leur match respectif tandis que toutes les autres équipes du programme de hockey des Élites baissent pavillon.

M13 AAA

Ce fût un programme double pour la formation des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA le week-end dernier. La formation beauceronne affrontait deux équipes ayant la meilleure fiche en termes de victoires et défaites de leur division.

Le premier match du samedi est à mettre dans la filière des oubliettes puisqu’ils ont perdu 10 à 0 contre les As de Québec au Pavillon de la Jeunesse. Plusieurs buts rapides ont été inscrits par les adversaires mettant vite le match hors portée. Les Élites n’ont pas été vraiment menaçants. « Nous savons quoi faire et quoi pratiquer afin de réduire l’écart avec cette formation », a constaté l’entraîneur-chef, Louis Bilodeau.

Pour la deuxième rencontre de la fin de semaine, amélioration digne de mention pour le M13 AAA comme prouve le pointage serré de 5 à 4 contre les Cascades Élite au Centre Mario Gosselin, à Thetford Mines. Malgré la défaite, les joueurs ont démontré beaucoup de caractère en revenant de l’arrière après avoir pris du retard de 2 buts, en début de rencontre. Le groupe de joueurs a pris de bonnes décisions et a très bien géré la rondelle. Les 4 buts des Élites furent marqués par Brandon Lemire, Samuel Beaulieu, Raphaël Bilodeau et Elliot Faucher. « J’ai adoré l’effort déployé contre la deuxième meilleure équipe du classement l’entrepôt du hockey de la LHEQ. Ce fut très beau à voir! », a rajouté l’entraîneur-chef.

Le prochain match aura lieu au Centre Caztel à Sainte-Marie, dimanche le 30 octobre à 14h15, contre les Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean.

M13 AAA ÉLITE

Un match axé sur l’offensive. Les M13 AAA Élite ont remporté leur seul match du week-end par la marque de 6 à 3, match qui avait lieu dimanche passé le 23 octobre au Pavillon de la Jeunesse contre les As de Québec. Après seulement une période de jeu, la marque était déjà de 4 à 3 à la faveur des Élites. Le jeu s’est refermé au 2e et 3e engagement en limitant les chances de marquer face à l’adversaire. En utilisant leur vitesse, les joueurs de Beauce-Appalaches ont mis beaucoup de pression. En utilisant leur bâton, ils ont été en mesure de couper plusieurs jeux. Les marqueurs furent Sacha Gamache avec 2 buts, Félix Couture, Logan Carrier, Ludovic Plante et Hugo Bergeron.

« J’ai bien aimé la manière dont nous sommes revenus dans le match. Les joueurs ont été en mesure de se concentrer et d’oublier notre première période si offensive », a remarqué l’entraîneur-chef, Alexandre Roy.

Le M13 AAA Élite pourrait continuer sa série de victoires samedi prochain à 13h au OYC de Drummondville, contre les Estacades Élite.

M15 AAA

Défi de taille pour le M15 AAA qui affrontait les 2 meilleures équipes de leur division pour leur programme double du week-end.

Samedi dernier le match avait lieu au Pavillon Jeunesse de Québec contre les As de Québec et les Élites ont perdu par un pointage de 5 à 2. Les punitions ont fait mal à l’équipe en enlevant du rythme. Malgré le score, la rencontre fut serrée. Sam Beaudoin a connu un fort match en défensive et les buts furent enfilés par Alexandre Gilbert et Anthony Breton.

Pour le match du dimanche, le M15 AAA a connu la défaite 4 à 2 par un dernier but dans un filet désert au Centre Mario Gosselin à Thetford Mines contre les Cascades Élite. Malgré le résultat et un petit relâchement en 2e période, les Élites ont disputé leur meilleur match de la saison. Une grosse 3e période a remis la formation sur le droit chemin et n’eut été du gardien adverse, l’équipe aurait pu se sauver avec la victoire. Tout comme la veille, Alexandre Gilbert et Anthony Breton furent les scoreurs de la rencontre pour les Élites.

« J’ai aimé le caractère de mes joueurs. Nous avons rivalisé avec les 2 meilleures équipes de notre division et nous avons dominé sur plusieurs facettes du jeu », s’est exclamé l’entraîneur-chef, Jean-François Cimon.

Le M15 AAA pourrait retourner sur le sentier de la victoire samedi prochain, à 14h30, au OYC de Drummondville contre les Estacades Élite.

M15 AAA ÉLITE

Une seule rencontre à la fiche des M15 AAA Élite avait lieu dimanche dernier à Jonquière contre les Espoirs du Saguenay Lac St-Jean. Une victoire de 4 à 3 fut inscrite au dossier pour la formation Beauce-Appalaches. C’est les défenseurs qui se sont signalés lors de cette rencontre comme prouvent 3 des 4 buts provenant de la ligne bleue. En plus de marquer un but, Noah Boily s’est distingué par ses performances défensives. Les autres buts furent l’œuvre de Zacharie Lessard, Tomas Roy et Charles-Antoine Dubé.

« Nous avons connu un début match difficile et nous avons réussi à reprendre notre rythme dès la 2e période », a raconté brièvement l’entraîneur-chef, Philippe Garnier. Avec cette victoire, l’équipe est sur une série de 3 victoires consécutives et n’a pas perdu depuis le samedi 24 septembre dernier.

Le prochain match sera contre l’équipe voisine et rivale qui est les Corsaires de Pointe-Lévy, samedi le 29 octobre prochain à 16h, à l’aréna Bruno-Verret.

M17 AAA

Tout comme le M15 AAA Élite, les Élites M17 AAA disputait un seul match le week-end dernier soit le dimanche 23 octobre au Centre Mario Gosselin de Thetford Mines contre les Estacades de la Mauricie. Défendant fière leur honneur, la formation Beauce-Appalaches a perdu 4 à 3. Début de match difficile, l’adversaire a pris rapidement les devants au compte de 3 à 0. C’est des erreurs en zone défensive qui créa cet écart. En tuant beaucoup de temps en désavantage numérique, l’indiscipline n’a guère aidé à la situation ne pouvant pas se porter à l’attaque. L’effort fut intense au 3e engagement pour égaliser, mais le manque de temps a fait défaut. Dans la défaite, la feuille de pointage fut noircie par Samuel Boucher, Samuel Ferland et Logan Poulin.

« Nous allons devoir éviter le banc des pénalités si on veut se donner une chance de remporter des matchs », a philosophé l’entraîneur-chef, Yoan Pinette.

La prochaine rencontre sera contre les Corsaires de Pointe-Lévy le samedi 29 octobre, à 18h, à l’aréna Bruno-Verret.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.