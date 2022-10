Hockey: une nouvelle victoire pour les Condors

Les Condors hockey ont remporté une nouvelle victoire, par la marque de 9 à 4, face au Phœnix ce dimanche.

La recrue Wyatt Beaudoin a inscrit ses deux premiers buts dans la LHJAAAQ, Maxime Poirier lui aussi avec son premier but dans le Junior AAA, ainsi qu’une autre recrue, Alexis Gagné qui a marqué deux fois. Charles-Étienne Hébert est également devenu le meilleur buteur de la jeune franchise des Condors avec son 36e but en saison régulière pour soutirer une victoire aux Phoenix Montréal par le pointage de 9 à 4.

Dès la 26e seconde de jeu, Xavier Labbé profite d’un bon favorable pour donner les devants aux Condors avec son 3e but de la saison. Le Phoenix a continué d’être combatif et ils ont récolté un but grâce aux efforts soutenus de Zakaria Jomaa et Malcolm Skeete qui ont permis à Henry Corkum de marquer son 3e de la saison. Moins de deux minutes plus tard, la recrue Wyatt Beaudoin s’est présenté seul devant le gardien Thomas Pigeon qui a fait le premier arrêt avant que le #11 des Condors pousse son propre retour entre les jambières pour redonner l’avance aux visiteurs. Bien posté à l’embouchure du filet, encore lui, Wyatt Beaudoin en profite pour pousser la rondelle dans un filet presque abandonné et marquer son 2e du match. Cédrick Larochelle et Émile Côté avaient entamé le jeu depuis l’arrière du filet. À peine deux minutes plus tard, Alexandre Lamarre marque son 9e de la saison, dont 4 à ses trois derniers matchs pour porter la marque à 4 à 1. Avant la fin de la période, Zachary Chalifoux a réduit l’écart à deux buts avec son 6e de la saison, récupérant un retour de lancer alors qu’il avait été laissé seul dans l’enclave. Le Phœnix a dominé 14-11 au chapitre des tirs dans cette première période. William Gagné a gardé les siens dans le match avec quelques arrêts importants.

Dès les premières minutes de la deuxième période, Sotorios Karageorgos a surpris William Gagné lorsqu’il s’est retrouvé avec la rondelle sur son bâton à la suite du bon tir effectué par Justin Roux. C’était alors 4 à 3 pour les hommes de Jonathan Ferland. Charles-Étienne Hébert a repris là où il avait laissé avec son 12e de la campagne, un tir à ras la glace qui a surpris Philipp MacNab venu en relève à Thomas Pigeon. Avec ce 36e but inscrit en saison régulière, Charles-Étienne Hébert devient maintenant le meilleur buteur de la franchise, l’ancienne marque était de 35 et appartenait à Charles-Édouard Drouin qui évolue maintenant pour les Aigles Bleu de Moncton de la USports. Une minute et demie plus tard, l’ancien des Panthères de l’école secondaire Veilleux Juvénile D1, Alexis Gagné, a fait dévier le tir du vétéran Félix-Antoine Gosselin. Avant la fin de la période, alors que les visiteurs profitaient d’un avantage numérique, Xavier Labbé s’est faufilé à toute allure sur 200 pieds et a remis au défenseur recru Maxime Poirier qui avait été laissé complètement seul dans le haut de l’enclave. Poirier n’allait pas manquer une telle occasion d’inscrire son premier en carrière dans la LHJAAAQ avec un boulet de canon à ras la glace qui n’a laissé aucune chance au gardien MacNab. C’était alors 7 à 3 pour les Condors qui ont doublé le Phœnix au niveau des tirs au but avec 16 contre 8.

En début de troisième, alors que la glace n’a pas encore eu le temps de sécher, Dylan Champagne repère son coéquipier William Lepage qui en profite pour filer seul devant MacNab et qui le bat avec un bon tir enfilant ainsi son 13e de la saison. Malcolm Skeete pour le Phœnix et Alexis Gagné en avantage numérique pour les Condors ont complété la marque avec chacun un but. Marque finale 9 à 4 pour les Beaucerons qui ont marqués deux fois en quatre avantages numériques en plus de dominer 15 à 4 pour les tirs au but en 3e périodes. Le total des tirs au but dans le match se termine 42 à 26 en faveur des Condors. Le défenseur #6 Thomas Simard a terminé le weekend avec 3 touchés au footabll samedi soir et une mention d’aide au hockey le lendemain.

Prochain match local ce vendredi 28 octobre à 20h, alors que les Inouk du Cégep de Granby tenteront de reprendre seul le 4e rang. Le dimanche 30 octobre à compter de 14h30, ce sont les Flames de Gatineau qui viendront tenter de venger leur revers crève-cœur face aux Condors vendredi dernier.