Le Cool FM prend le premier rang de la LNAH

Dans la Ligue nord-américaine de hockey, le Cool FM avait du pain sur la planche cette fin de semaine. Vendredi à Sorel contre les Éperviers et samedi à Saint-Georges contre les Bâtisseurs. Pour les deux matchs, le Cool FM devait se passer de Mathieu Roy à la défense.

Ces résultats font en sorte que le club beauceron prend le premier rang de la LNAH.

Le Cool FM a manqué d'opportunisme vendredi, mais pas les Éperviers qui ont fait fructifier leurs chances dans une victoire de 3-2. Samedi, le Cool FM a dominé totalement les Bâtisseurs, mais se sont buté à un Étienne Marcoux dans une forme incroyable. Le Cool FM a toutefois venu à bout de Montcalm en prolongation au compte de 4-3 afin de rester invaincu à domicile.

Vendredi à Sorel

Les joueurs n'ont pas une goûte de sueur que les Éperviers ouvrent la marque. Tommy Tremblay, en plein milieu de l'enclave, a la rondelle et prend un bon tir du poignet qui bat Auger. Le Cool FM trouve le tour de créer l'égalité 5 minutes plus tard alors que Keven Cloutier s'amène avec Frédéric Bergeron à sa gauche. Le Beaucevillois remet à Bergeron qui tire sur réception et marque son 2e de l'année. Pour Cloutier, il s'agit de son 950e point en carrière dans la LNAH. Par contre, après avoir donné un but en tout début de période, le Cool FM en accorde un en toute fin de période. Olivier Hinse profite d'un revirement et, placé encore dans l'enclave, il bat Augr d'un tir foudroyant qui frappe le fond du filet et ressort.

En seconde période, un seul but a lieu et il est l'oeuvre d'Olivier Caouette qui fait 3-1 pour les Éperviers en récupérant une rondelle abandonnée à l'embouchure. André Thibault et David Lacroix se livrent un combat à l'avantage du dur de Sorel.

En commençant la 3e période, Thibault et Lacroix s'affrontent une seconde fois dans un duel beaucoup plus serré pendant lequel on voit le respect entre les adversaires. Aussitôt le jeu recommencé, le Cool FM réduit l'écart. Philippe Hudon est bien placé en milieu de zone offensive et redirige un tir de Mathieu Gagnon derrière le gardien Graham. En retard par un but, le Cool FM domine totalement la dernière période avec près d'une vingtaine de tirs. Le gardien Graham de Sorel est solide et les Éperviers remportent la partie chez eux au compte de 3-2.

Les avantages numériques: St-Georges 0/3, Sorel-Tracy 0/3. Les tirs: St-Georges 37 (11-11-15), Sorel-Tracy 26 (9-11-6)

Les trois étoiles

1- Domenic Graham SOR (eff 0.946)

2- Tommy Tremblay SOR (1b)

3- Sébastien Auger STG (eff 0.885)

Samedi à Saint-Georges contre Montcalm

La première période est très émotive et garde les partisans au bout de leur siège. À la mi période, Montcalm prend les devants sur une descente à 3 contre 1 où Maxime Guyon choisi le tir qui bat Girard.

Dave Hamel et Martin Trempe s'offre ensuite un 4e combat cette saison et cette fois Hamel a le dessus au grand plaisir de la foule. Cela semble donner le tempo au Cool FM. Anthony Verret prend un tir sur Marcoux qui fait l'arrêt, mais le 21 du Cool FM prend son retour qu'il catapulte dans le haut du filet pour faire 1-1. Ensuite deux combats dans le feu de l'action éclatent. William Breton et Keven Auger lâchent leurs gants et le petit guerrier de la Beauce renverse son opposant devant une foule en délire. Allan Caron effectue ensuite une grosse mise en échec sur Raphael Bussière qui demande ensuite un duel. Caron atteint la cible solidement et Bussière renverse le défenseur de St-Georges.

Parlant de Bussière, en deuxième période, il donne les devants aux Bâtisseurs en se dirigeant au filet et la rondelle touche son patin puis termine dans le filet. Malgré la marque de 2-1, le Cool FM domine totalement la seconde période et ça fini par payer. Bruno-Carl Denis profite d'un long retour de lancer et prend un tir frappé du milieu de l'enclave qui passe rapidement du bâton jusqu'au fond du filet. C'est 2-2 après 40 minutes.

Encore une fois, les Bâtisseurs reprennent les devant. Après presque 5 minutes de jouées, Maxime Guyon vient hanter ses anciens coéquipiers en marquant un autre but pour faire 3-2 Montcalm. Encore une fois, le Cool FM n'abandonne pas. À 6 minutes de la fin, le 3e trio du Cool FM crée l'égalité. Après une entrée de zone de Maxime Chagnon, Louis-Patrice Giguère lance et William Breton pousse le retour de lancer derrière Étienne Marcoux. Malgré un avatange numérique de Montcalm en fin de match, le Cool FM résiste et la rencontre s'en va en prolongation.

La prolongation est une domination totale du Cool FM, mais le portier de Montcalm, Étienne Marcoux, tient son équipe à lui seul dans le match. La pression se fait trop forte sur les Bâtisseurs qui sont forcés de faire trébucher Philippe Hudon et de donner un avantage numérique à St-Georges. Le Cool FM s'installe, continue de plomber le gardien adverse, jusqu'à ce que Yannick Tifu lance sur réception un tir dans le très haut du filet et fait lever le toit du Centre Sportif Lacroix-Dutil !

Les avantages numériques: St-Georges 1/6, Montcalm 0/6.

Les tirs: St-Georges 51 (8-20-14-9), Montcalm 27 (7-10-7-0)

Les trois étoiles

1- Yannick Tifu STG (1b 1p)

2- Maxime Guyon MTC (2b)

3- William Breton STG (1b)

Mention plus qu'honorable à Étienne Marcoux. Le gardien de Montcalm a tenu son équipe à lui seul dans la rencontre arrêtant 47 tirs sur 51.

Le Cool FM prend le premier rang de la LNAH. Cependant, seulement 3 points séparent le premier du dernier rang. Le prochain match à Saint-Georges est le 12 novembre alors que l'Assurancia de Thetford seront en visite dans le cadre du Jour du Souvenir.

Rédaction: Samuel Busque, directeur des relations publiques.