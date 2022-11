Hockey Junior A: deux défaites pour Beauce Mitsubishi

L'équipe de hockey Junior A Beauce Mitsubishi Saint-Georges affrontait les clubs de Lac-Mégantic et de Beauce-Etchemin en fin de semaine.

Le Sauro de Lac-Mégantic était en visite à Saint-Georges ce vendredi.

À la troisième minute de jeu, Thomas Larochelle ouvre la marque et permet au Beauce-Mitsubishi de prendre les devants 1 à 0. Lac-Mégantic crée l’égalité à la sixième minute de jeu et prend les devants 2 à 1 en deuxième période. Le Sauro est beaucoup plus intense et le Beauce Mitsubishi est incapable de générer de l’attaque. Le gardien Jacob Pomerleau-Poulin excelle devant la cage et garde son équipe dans la partie. Marc-Antoine Mercier crée l’égalité avec 11 minutes à faire à la rencontre, mais le Sauro revient 3 à 2. Deux buts seront marqués dans un filet désert. Thomas Larochelle termine la rencontre avec un but et une passe. Saint-Georges s'est incliné 5 à 2.

Samedi soir, l’équipe se rendait à Saint-Prosper pour affronter le Perfection Auto.

Les joueurs sont beaucoup plus impliqués, mais cinq punitions consécutives dans les deux premières périodes, permettent à Saint-Prosper de prendre les devants 3 à 1. En milieu de troisième période, Benjamin Nadeau diminue l’écart 3 à 2. Belle troisième période du Beauce-Mitsubishi qui domine largement le jeu, mais s’incline 3 à 2.

Du côté du Perfection Auto, c'est le joueur Zachary Jolin qui a marqué les trois buts des siens. Le gardien Xavier Lapointe a aussi excellé devant la cage.

Les joueurs ont entouré au calendrier la partie du vendredi 9 décembre au Centre Sportif Lacroix-Dutil pour la visite de l’équipe de Saint-Prosper. Une bonne rivalité s’installe entre les deux équipes. Deux parties au programme en fin de semaine prochaine, vendredi le 4 novembre à 20 h 30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil, Le Garage Stéphane Turcotte de Saint-Ephrem sera visiteur et samedi l’équipe se dirigera vers Lac-Mégantic.