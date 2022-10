Hockey: une fin de semaine sous pression pour les Condors

Après avoir subi une décevante défaite vendredi face aux Inouk de Granby, les Condors, qui avaient le désir de sortir victorieux contre les Flames de Gatineau, sont revenus de l’arrière pour l’emporter en fusillade au compte de 5 à 4.

Le vendredi 28 octobre, les Inouk étaient en ville dans le but de reprendre le 4e rang. Les visiteurs ont été les seuls à marquer en première période pour prendre l’avance. Les hommes de Louis-Philippe Blanchet ont, par la suite, pris le contrôle du match en deuxième période et n’ont jamais regardé derrière pour signer une victoire de 7 à 3.

Xavier Labbé a inscrit ses 4e et 5e de la saison tandis qu’Alexandre Lamarre a été l’autre buteur. William Gagné a subi la défaite alors qu’il a été bombardé de 40 tirs.

Dimanche, c’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que les Condors ont pris d’assaut la glace du Centre Sportif Lacroix-Dutil. Malgré un bon début pour les locaux, c’est le rapide attaquant Xavier Borgia qui profite d’un revirement pour inscrire son 3e de la saison. Dix minutes plus tard, c'est encore Borgia qui complète le jeu, pour donner une avance de deux buts aux visiteurs. Quelques minutes plus tard, Alexandre Lamarre fait dévier le tir d’Émile Côté pour prolonger sa séquence de match avec au moins un but à 5 et réduire l’écart à 2-1.

Les Flames profitent d’un avantage numérique pour reprendre une avance de deux buts grâce au 5e de la saison de Rémi Morris. Par la suite, les Condors ont explosé avec trois buts sans riposte. Nathan Plamondon récupère son retour et inscrit son 5e, Xavier Labbé avec un puissant tir des poignets marque son 6e et Dylan Champagne se retrouve seul devant le gardien Ethan Neitsch et donne les devants aux siens pour la première fois du match. C’était alors 4 à 3 pour les Beaucerons.

Les hommes de Jonathan Ferland filaient vers une victoire dans les derniers instants du match en avantage numérique, mais Dylan Reynolds profite d’une collision en zone neutre pour se retrouver seul devant Jérémy Louchard qui a été surpris par la précision du tir.

Le 9e de Reynolds force tout le monde à se retrouver en prolongation à 3 contre 3. Durant cette période supplémentaire, les deux gardiens ont été solides pour forcer les tirs de barrage. Le 1er joueur à se présenter devant Louchard (Xavier Raby) l’a déjoué, mais les 2e et 3e tireurs des Condors, soit Xavier Labbé et William Lepage ont réussi à placer la rondelle au fond du filet d’Ethan Neitsch pendant que Jérémy Louchard fermait la porte aux 2e et 3e tireurs des Flames.

Cette victoire en tir de barrage redonne le 4e rang aux Condors qui seront sur la route la fin de semaine prochaine en visitant Princeville vendredi et Laval dimanche.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.