Vingt ans de football à la polyvalente Bélanger

C'est samedi dernier, 29 octobre, que l'organisation des Patriotes a célébré le 20e anniversaire de la mise sur pied du programme de football à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin.

Les anciens joueurs étaient invités à venir souligner l'évènement, qui s'est déroulé dans le cadre du match des Patriotes juvéniles.

Sébastien Blouin (No 80), le Patriote à avoir effectué le premier touché de l'histoire du programme, a fait le botté protocolaire. Les joueurs actuels et plus anciens se sont réunis au centre du terrain pour le cri d'équipe à la mi-temps. L'animation avec des chansons de 2002 et plusieurs anecdotes du programme ont agrémenté la journée. Le tout a été célébré sobrement, mais le beau temps et un nombre élevé de partisans ont fait de l'évènement un très beau succès. Les Patriotes portaient le chandail d'origine de 2002 pour le match.

Voici par ailleurs les résultats des matchs de la fin de semaine.

Patriotes juvéniles

Samedi, les Patriotes juvéniles terminaient leur calendrier de saison régulière. Pour ce faire, ils affrontaient leurs rivaux, les Béliers de Montignac.

La défensive des Patriotes a encore bien fait lors de cette partie. Le front défensif a su mettre de la pression sur le quart-arrière adverse tout au long de la rencontre. Les secondeurs recrues, Julien Lessard et Christopher Cliche ont tous les deux réalisés des interceptions. Celle de Cliche était bonne pour le majeur. En offensive, Abel Liboiron a marqué son premier touché de la saison. Louis-Philip Maheux a continué sa bonne campagne avec quelques gros attrapés et un majeur. L'autre touché a été inscrit par Christopher Cliche. Il a été menaçant comme retourneur de botté tout au long du match.

Les Patriotes juvéniles affronteront les Grizzlys de Louis-Jacques Casault en demi-finale le weekend prochain. La date et l'heure restent à déterminer.

Patriotes cadets

Ce vendredi 28 octobre, les Cadet des Patriotes de Bélanger disputaient leur dernier match de saison régulière à l’école secondaire de Rivière-du-Loup.

Les Patriotes ont commencé le match en force avec un long retour jusqu’à la porte de la ligne des buts. Le premier touché a été marqué par Pier-Émile Lacasse. Ensuite, le quart-arrière Elliot Poulin ne s’est pas laissé impressionner en allant faire un touché à son tour.

Les Guerriers de Rivière-du-Loup ont par la suite marqué des points. Le quart-arrière des Patriotes a fait la passe à son receveur Louis-David Bilodeau qui se tenait dans la zone des buts, marquant à nouveau des points au tableau. À la mi-temps, le pointage du match était de 34-6 pour les Patriotes de Bélanger.

À la deuxième demie, la défensive de Bélanger a effectué le dernier touché de ce match. Une interception faite par le joueur Pier-Émile Lacasse jusqu’à la zone des buts. Le match s'est terminé avec le compte de 43-6 pour la Polyvalente Bélanger.

Les Patriotes devront maintenant se préparer au premier match des séries en demie finale le weekend prochain alors que l'équipe adverse n'est toujours pas connue pour le moment.

Patriotes benjamins

C’est le samedi 29 octobre que les Patriotes benjamin terminaient leur saison régulière.

Malheureusement, c’est par une défaite de 54-14 contre les Béliers de Mégantic que la saison a pris fin. Une exécution parfaite de l’équipe adverse tout au long de la rencontre ainsi que de gros revirements ont été la clé du succès pour l’adversaire.

Collaboration au texte: Éric Dallaire