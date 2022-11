Un bon début de saison automne-hiver pour l'Ascalon

Les 14 équipes du club de soccer l’Ascalon de Saint-Georges ont débuté leur saison automne-hiver et participent à différentes compétitions dans la région de Québec. Pour le moment, elles se débrouillent bien.

Au niveau de la ligue de développement (U9 à U12), les résultats enregistrés sont très encourageants avec notamment une formation U9 masculin inscrite dans le plus haut niveau de jeu disponible pour sa catégorie d’âge. Plusieurs équipes ont connu le succès lors de leurs premières saisons avec notamment des victoires en U9 masculin face à Lévis-Est et CS Trident, en U10 féminin face à Charlesbourg, en U10 masculin face au CS Trident, en U11 masculin face à Chaudière Ouest et Premières Seigneuries. En U12 féminin, l’équipe s’est inclinée de peu face au CS Trident.

Chez les U13 à U16, et suite aux succès et championnats remportés lors de la précédente saison estivale, plusieurs équipes expérimentent cet hiver le niveau de jeu AA. C’est le cas pour les groupes U13M, U13F (deux équipes par catégories d’âges, niveau A et AA) et pour les groupes U14F. U14M, U16F (niveau AA uniquement). Les premiers matchs joués en niveau AA ont été couronnés de succès pour plusieurs formations,

Résultats matchs ligue LSQM :

Ascalon St-Georges U13F LR (A) vs Charlesbourg : 1-1

Ascalon St-Georges U13F LR (A) vs Phoenix Québec : 7-2

Ascalon St-Georges U13M LR (A) vs CS Trident : 0-7

Ascalon St-Georges U13M LR (A) vs CS Lévis-Est : 5-8

Ascalon St-Georges U13F LDIR (AA) vs Chaudière Ouest : 7-0

Ascalon St-Georges U13F LDIR (AA) vs CS Trident : 3-1

Ascalon St-Georges U13M LDIR (AA) vs Chaudière Ouest : 5-6

Ascalon St-Georges U13M LDIR (AA) vs Phoenix Québec : 4-6

Ascalon St-Georges U14F LDIR (AA) vs CS Trident : 4-1

Ascalon St-Georges U14F LDIR (AA) vs Royal Beauport : 2-0

Ascalon St-Georges U14M LDIR (AA) vs Phoenix Québec : 6-2

Ascalon St-Georges U14F LDIR (AA) vs CS Trident : 6-3

Ascalon St-Georges U16F LDIR (AA) vs CS Trident : 4-1

Ascalon St-Georges U16F LDIR (AA) vs Phénix Québec : 2-3