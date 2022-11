Les Éperviers s’inclinent en fusillade, deux gains pour les Mercenaires

Un calendrier de cinq rencontres, dont quatre le vendredi 4 novembre, étaient à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Plusieurs matchs enlevants ont marqué cette fin de semaine d’activités lors de laquelle les Éperviers de Saint-Charles ont subi leur premier revers de la saison, tout en amassant un point au classement.

Notons également que les Mercenaires de Lotbinière remportaient leurs deux matchs du week-end, alors que le Familiprix de Saint-Joseph-de-Beauce s’inclinait à deux reprises.

Revanche pour les Mercenaires

Dans le premier match du week-end présenté au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, les Mercenaires de Lotbinière ont vengé leur cuisant échec de la semaine précédente à domicile en prenant la mesure des Hunters par la marque de 5-4.

Si le match du vendredi précédent a été des plus tumultueux avec une quarantaine de pénalités mineures et majeures, cette rencontre l’a été autant, surtout en deuxième période où pas moins de quatre batailles ont éclaté et sept pénalités d’extrême inconduite ont été décernées.

Les locaux sont sortis en force en première avec une poussée de trois buts contre un pour les visiteurs. Kevin Landry a ouvert la marque dès la 34e seconde, puis Cédric Poulin a donné les devants 2-0 aux Hunters à 9:25. Mickaël Bélanger a rétréci la marque avec son deuxième de la saison à 14:02, mais Bruno-Pierre Maheux a permis aux Hunters de retraiter au vestiaire avec une avance de deux buts avec son deuxième de la saison un peu plus de deux minutes plus tard.

La deuxième période a appartenu aux Mercenaires qui ont inscrit deux buts sans réplique pour égaler la marque. Adam Drolet a tout d’abord rétréci la marque 3-2 sur une aide de Joey Beaudoin à 7:26. Beaudoin a ramené tout le monde à la case départ avec son 4e de l’année alors qu’il ne restait que 25 secondes à jouer dans l’engagement.

Alexandre Roy a redonné l’avance aux locaux à 5:31 au début de la 3e période. Maxime Paquet a de nouveau créé l’égalité 4-4 avec son premier but de l’année à 15:52 et Mickaël Bélanger a provoqué la consternation dans l’aréna en donnant la victoire aux Mercenaires à 18:11.

Premier revers pour les Éperviers

Dans un match beaucoup plus tranquille présenté devant 370 spectateurs à l’aréna de Montmagny, les Éperviers de Saint-Charles ont subi un premier revers cette saison, s’inclinant 6-5 en fusillade devant le Décor Mercier.

Les visiteurs ont bien amorcé le match en inscrivant les trois premiers buts de la rencontre. Dylan Asselin-Racine a ouvert la marque à 3:29 sur une aide d’Alexandre Racicot, puis Vincent Blackburn doublait cette avance deux minutes et demie plus tard.

Tristan Lapierre a porté la marque 3-0 en faveur des Éperviers à 16:37 avant que Louis David Bourgault, avec son 7e de la saison en avantage numérique, ne réplique un peu moins de deux minutes plus tard pour le Décor Mercier.

Ce filet en fin de première a semblé donner des ailes au locaux qui ont porté la marque 3-2 en début de deuxième alors que Justin Bernier marquait sans aide à 3:32. Hubert Fréchette, avec son premier de la saison, créait l’égalité à 11:23, mais Gabriel Bouchard redonnait les devants 4-3 aux visiteurs à 15:29.

Trois buts ont été inscrits lors de la 3e période. Samuel Desgagnés a une fois de plus permis au Décor Mercier de créer l’égalité avec son premier de la saison à 8:09. Coriaces, les joueurs des Éperviers ont pris les devants 5-4, avec le premier de l’année d’Anthony Lapierre marqué à 13:18. Puis avec un joueur adverse au cachot, Hubert Fréchette forçait la tenue d’une période de prolongation avec son deuxième de la partie à 18:33, sur des passes de Louis David Bourgault et Justin Bernier.

Aucun but n’a été marqué lors de la période supplémentaire et ce faisant, une fusillade s’imposait pour départager les deux équipes. Des filets d’Hubert Fréchette et Justin Bernier ont permis au Décor Mercier de l’emporter, les deux premiers joueurs des Éperviers n’ayant pu déjouer le gardien Jérémy Martinello.

Sainte-Marie défait le Plastiques Moore

Le Giovannina de Sainte-Marie, qui rendait visite au Plastiques Moore à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien également vendredi soir, s’est imposé par la marque de 3-2 au terme d’une rencontre des plus tranquille.

Les locaux ont dominé la première période avec deux buts contre un pour les visiteurs. Samuel Labrecque a donné les devants 1-0 aux Bellechassois à 1:37, sur une passe de Maxime Lévesque, puis Christopher Lavoie Tremblay créait l’égalité 1-1 à 8:20. Raphaël Corriveau a redonné les devants 2-1 aux locaux avant la fin de la période lors d’un désavantage numérique.

Le Giovannina a profité d’un avantage numérique à 5:50 en deuxième pour créer l’égalité 2-2 et le pointage est resté ainsi jusqu’en 3e alors qu’Olivier St-Cyr inscrivait le but vainqueur à 8:20.

Saint-Joseph s’incline à Saint-Jean-Port-Joli

Dans le dernier affrontement de la soirée présenté au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico de l’endroit a inscrit deux buts dans chacune des périodes, en route vers un gain assez facile de 6-2 devant le Familiprix de Saint-Joseph.

Marc-Antoine Goulet, avec son 4e de la saison, donnait les devants aux locaux une minute et 20 secondes après le début de la rencontre, puis Donovan Vézina doublait cette avance à 16:09. Les visiteurs ont ensuite profité d’un avantage numérique pour s’inscrire au pointage avant la fin de la période, Olivier Lafontaine complétant une manœuvre de Denis Nadeau et Jonathan Goulet.

Après avoir inscrit le premier but des siens en première, Marc-Antoine-Goulet récidivait avec son deuxième du match à 4:12 au début de la période médiane, portant ainsi la marque 3-1.

Zacharie Dumas a porté la marque 4-1 en faveur de Saint-Jean un peu plus de sept minutes plus tard et l’engagement s’est terminé avec un écart de deux buts après que Jonathan Goulet ait rétréci l’écart lors d’une supériorité numérique à 19:26.

Nicolas Lamarre a donné les devants 5-2 à Saint-Jean en marquant dans un filet désert en début de 3e période (1:41) et Donovan Vézina a scellé l’issue du match avec le 6e but des siens à 3:54.

Deux en deux pour Les Mercenaires

Le dernier match de la fin de semaine était présenté le dimanche 6 novembre au Centre Frameco de Saint-Joseph. Pour l’occasion, le Familiprix disputait son deuxième match du week-end, étant opposé aux Mercenaires de Lotbinière qui ont signé un gain de 4-2, leur deuxième victoire de la fin de semaine.

Les Mercenaires ont eu l’avantage sur leurs rivaux en première avec deux buts sans réplique. Après que Tommy Desrochers ait donné les devants aux visiteurs lors d’un deux contre un à 9:03, Adam Drolet a doublé cette avance à 13:47 sur des aides de Desrochers et Mickaël Bélanger.

Les locaux ont dominé la deuxième avec deux buts sans réplique, créant ainsi l’égalité et laissant la place pour une excitante troisième période. Steven Perreault-Dulaca a tout d’abord rétréci l’écart 2-1 à 1:51, puis Félix Poulin a créé l’égalité à 6:48 sur une aide de Samuel Mathieu.

Samuel Brisson a redonné les devants aux Mercenaires à 5:11 du début de la 3e période, puis il a confirmé la victoire des siens en inscrivant le but d’assurance à 19:36.

Classement et pointeurs

Après les rencontres de la fin de semaine, soulignons que Saint-Charles trône toujours en tête de la LHCS avec une fiche de 4 gains et un revers en prolongation pour 9 points, un de mieux que le Giovannona de Sainte-Marie (4-1-8) et les Mercernaires (4-2-8) qui ont toutefois disputé un match de plus que leurs rivaux.

Olivier Lafontaine de Saint-Joseph est en tête de la colonne des pointeurs avec 13 points, un de mieux que Marc-Antoine Goulet de Saint-Jean-Port-Joli et Joey Beaudoin de Lotbinière.

Prochains matchs

Soulignons que seulement deux rencontres seront à l’affiche le week-end prochain, soit le vendredi 11 novembre alors que Saint-Prosper visitera Sainte-Marie à 20 h 45 et que Saint-Joseph sera de passage à l’aréna de Saint-Charles à compter de 21 h.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile:

Marc-Antoine Goulet, Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli — 1 PJ, 2 buts et une passe pour trois points

Deuxième étoile:

Joey Beaudoin, Mercenaires de Lotbinière — 2 PJ, 1 but, 4 passes, 5 points

Anthony Lapierre : 1-2-3

Troisième étoile:

Ludovic Blais, Mercenaires de Lotbinière — 2 PJ, quatre passes

Rédaction: Serge Lamontagne, relationniste,