Belle victoire sur la route pour les Chevaliers

Les Chevaliers de Lévis visitaient les Estacades de Trois-Rivières hier soir dans un match de la Ligue M18AAA.

L'entraîneur-chef Pier-Luc Giguère avait placé Luc-Antoine Labbé devant le filet en ce vendredi soir.

Les Estacades s’assurent de souhaiter la bienvenue aux Chevaliers dans la ville trifluvienne. À deux minutes 41 secondes, William-Alexis Tremblay ouvre la marque pour les locaux. La période est partagée entre les deux formations et un avantage des tirs aux buts pour les Lévisiens alors qu’ils lancent à 11 reprises vers le filet adverse. 1-0 Trois-Rivières après 20 minutes de jeu.

Le deuxième vingt s’annonce comme le premier alors que les deux formations s’échangent des attaques de part et d’autre. Le vétéran des Chevaliers, Thomas Paquet, nivelle le pointage avec son 11e de la présente campagne. La formation de Rémi Royer et de Pier-Luc Giguère s’assure de rester dans la partie alors qu’Ils écopent d’une seule pénalité respectivement.

Le dernier tiers débute et rapidement les Estacades prennent les devants suite au filet d’Isaac Lacerte à 3 minutes 15 secondes. Exactement 1 minute plus tard, Victor Poulin ramène les deux équipes à la case départ sur des passes d’Alexandre Dallaire et Alexis Tanguay. À 5 :32, Justin Garneau profite de l’avantage numérique pour donner l’avance aux Chevaliers pour la première fois de la soirée. Les Chevaliers jouent avec le feu, mais ne se brûlent pas alors qu’ils ont écopé de 3 pénalités dans les 10 dernières minutes.

Les Chevaliers ont quitté la Mauricie avec trois points au classement général avec une victoire de 3-2.

Le prochain match aura lieu ce dimanche, 13 novembre, alors que les Chevaliers recevront les Forestiers d’Amos à 13 h 30 à l’Aréna de Lévis.

Les trois étoiles RDS:

1 - Thomas Paquet des Chevaliers

2 - Luc-Antoine Labbé des Chevaliers

3- William-Alexis Tremblay des Estacades.

Source : Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA