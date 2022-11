Charline Bourque représentera le Québec aux Jeux du Canada

La judoka de Judo Beauce, Charline Bourque s’est classée, lors du tournoi Daniel-Hardy pour représenter le Québec aux prochains Jeux du Canada. De plus, plusieurs autres athlètes du club ont très bien performé.

Vincent Marticotte, le nouvel entraîneur sport-études, a guidé les jeunes athlètes vers de fortes performances lors du tournoi Daniel-Hardy qui avait lieu à Qc le 22 et 23 octobre et de l’Omnium international de judo à Montréal le 5 et 6 novembre.

Au tournoi Daniel-Hardy à Québec, six médailles ont été remportées par les 18 compétiteurs beaucerons :

U14 -36 kg : Magalie Hins argent

U14 -46 kg : Mathéo Salazar or

U16 -38 kg : William Maheux argent

U18 45kg -66 kg : Édourad Dumas or

U19 -70 kg : Charline Bourque or

U21/senior -70 kg : Charline Bourque or

À l’Omnium international, 957 athlètes y ont participé, provenant de neuf provinces canadiennes et cinq pays (Canada, États-Unis, Brésil, France et Géorgie).

U14 -46 kg : Mathéo Salazar bronze

U16 -38 kg : William Maheux argent

U18 -70 kg : Charline Bourque bronze

Notons que le tournoi Daniel-Hardy permettait aussi de déterminer la tête de série U19 qui allait participer aux Jeux du Canada 2023. Charline Bourque s’est fièrement méritée le titre de « tête de série » suite à un enchainement de huit combats explosifs, aucune défaite lors de ce weekend. Elle a donc été sélectionnée pour représenter le Québec chez les U19 -70 kg aux Jeux du Canada qui auront lieu à l’Île-du-Prince-Édouard du 18 février au 5 mars 2023.

Charline, qui évolue maintenant sur le circuit canadien, a participé à l’Ontario Open à Toronto et a remporté l’or chez les U18. Elle a aussi terminé au pied du podium chez les seniors ; un très grand exploit pour cette jeune judokate de 15 ans. Elle s’envolera vers Edmonton les 10 et 11 décembre prochain, où les huit meilleures Canadiennes s’affronteront au championnat canadien élite 2022.