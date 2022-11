Hockey: trois victoires en autant de matchs pour les Lynx

Les Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville ont remporté trois victoires en autant de matchs au cours de la fin de semaine.

M13 D2

L’équipe M13 D2 se rendait au PEPS vendredi dernier pour affronter St-Patrick’s High School lors de leur premier duel du weekend. Émile Loubier ouvre la marque dès la troisième minute de jeu et les Lynx prennent les devants 1 à 0. St-Pat’s revient avec deux buts et les Lynx tirent de l’arrière en milieu de troisième période. Suite à ce 2e but, un temps d’arrêt est utilisé pour tenter de changer le momentum du match. L’équipe de l’École Jésus-Marie continue d’attaquer le filet adverse et le travail porte fruit. Charly Jacques crée l’égalité avec un tir rapide. Quelques minutes plus tard, Émile Loubier porte la marque 3 à 2 avec son deuxième but du match et les Lynx repartent avec la victoire.

Dimanche le 13 novembre, l’équipe se rendait à Cowansville pour affronter l’École secondaire Massey-Vanier. Dans un festival offensif à sens unique, les joueurs des LYNX ont contrôlé tout le match. Nous avons assisté à de très belles pièces de jeu ainsi qu’un de jeu de passe impressionnant de 11 à 0. Jayden Lessard a terminé la rencontre avec deux buts et deux passes, tandis que Thomas Hamel a hérité d’un blanchissage.

M18 D1

L’équipe M18 se rendait à l’aréna les 3 Glaces pour affronter l’Académie Saint-Louis dans leur seul rencontre en cette fin de semaine. Bien que les Lynx dominent 57 lancers au but contre 35, la partie doit aller en tir de barrage. Des buts en tir de barrage d’Alexis Tapp et Charles-Étienne Roy permettent aux Lynx de remporter la partie. Une douzième victoire en 13 parties cette saison.

Voici les parties à l’affiche pour la fin de semaine prochaine:

Vendredi 18 Novembre

M13 D2 : À Beauceville vs École secondaire Du Rocher à 11h30

M15 D2 : À Beaupré vs École Secondaire Du Mont-Saint-Anne à 12h30

M13 D2 : À Beauceville vs École secondaire De Cabano à 17h30

M15 D1 : À Beauceville vs École secondaire De Cabano à 19h00

Samedi 19 Novembre

M13 D2 : À Beauceville vs École secondaire De Cabano à 11h00

M15 D1 : À Beauceville vs École secondaire De Cabano à 12h30

M18 D1 : À Beauceville vs Académie Saint-Louis à 14h00

M15 D2 : À Beauceville vs École secondaire Pointe –Lévy à 16h30

Dimanche 20 Novembre

M15 D2 : À Beauceville vs Polyvalente de l’Ancienne-Lorette à 12h00

M18 D1 : À Beauceville vs École du Mont-Saint-Anne à 13h30

Lundi 21 novembre

M13 D2 : Au Centre Renaud-Fournier vs Polyvalente de Thetford Mines à 16h30