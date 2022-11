Un don alimentaire vaut une entrée gratuite au match de samedi

Ce samedi, les Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches offrent une entrée gratuite au match de 19 h 30, au Centre Sportif Lacroix-Dutil contre les Panthères de Saint-Jérôme, en échange de denrées non périssables au profit de Moisson Beauce.

Pour une deuxième année consécutive, la formation sportive a décidé de soutenir l’organisme Moisson Beauce afin de venir en aide à la communauté. La population est encouragée à faire preuve de générosité en apportant des denrées non périssables pour assister gratuitement au match. Des boîtes seront disposées dans le hall d’entrée du Centre sportif Lacroix-Dutil pour recueillir les dons. Ces dons peuvent être des denrées alimentaires non périssables (conserves, pâtes alimentaires, céréales, beurre d’arachides, etc.) ou encore des produits essentiels (produits ménagers, articles de soin corporel, etc.).

Une saison compétitive

Les Condors affronteront les équipes de tête lors des trois prochains matchs soit à Princeville ce vendredi, contre Saint-Jérôme à Saint-Georges ce samedi et finalement en rendant visite à Terrebonne le 25 novembre. Ce sont les trois équipes qui représentent la LHJAAAQ dans le top 20 de la CJHL. Depuis le début de la saison, les Condors ont cumulé jusqu’ici 10 victoires et sept défaites, les menant en 5e position du classement.

L'entraineur Jonathan Ferland est content du début de saison de son équipe : « La progression des joueurs est évidente et le groupe est agréable à coacher, mentionne-t-il. Les joueurs veulent apprendre et désirent avoir du succès. Les prochaines semaines seront déterminantes pour les Condors qui affronteront des équipes qui sont dans le haut du classement ».

L'entraineur croit que son équipe a les outils et les habilités pour rivaliser contre toutes les équipes du circuit Junior AAA. « On doit améliorer notre constance et notre sentiment d'urgence dans les situations de jeu sans la rondelle », précise-t-il.

Les partisans beaucerons sont invités en grand nombre à venir encourager les Condors en portant fièrement leurs couleurs et par le fait même, participer au mouvement d’entraide.