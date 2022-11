Hockey: une fin de semaine sous le signe de la solidarité pour les Condors

La fin de semaine des Condors hockey s'est déroulé sous le signe de la solidarité avec le match en soutien à Moisson Beauce. Une défaite vendredi soir à Princeville ne les a pas empêchés de mener à bien leur soirée caritative du samedi.

Les Condors sans complexe à Princeville

Les Beaucerons se sont tout d’abord présentés à Princeville avec le couteau entre les dents pour affronter les meneurs du circuit Figsby. Le Titan a égalisé en début de 3e période pour finalement l’emporter au 4e tour des tirs de barrage. Jérémy Louchard a rejoint son coéquipier William Gagné avec une marque d’équipe pour 47 arrêts dans un match.

En début de match, Alexandre Lamarre nous a démontré sa vitesse après avoir accepté la passe du vétéran Mathieu Thibault avant de se présenter seul devant le gardien Jacob Carrier et de la déjouer du revers.

En deuxième période, les deux équipes se sont échangé un but. Charles-Étienne Hébert (14e) en avantage numérique et Philippe Lecours (24e) ont été les marqueurs respectifs. Au chapitre des tirs au but, le Titan était en avance 26-23 après 40 minutes, mais les Condors avaient l’avance 2 à 1.

En début de 3e, Maxime Boisvert à créer l’égalité avec son 17e de la saison. Jérémy Louchard a été solide devant son filet, repoussant 18 des 19 tirs en 3e en plus des 4 reçus en prolongation pour forcer la fusillade.

C’est finalement le 4e joueur à se présenter devant Jérémy Louchard qui scelle l’issu du match. Le Titan l’emporte finalement 3 à 2 et le gardien Jérémy Louchard égalise le record de franchise établi par son coéquipier William Gagné avec 47 arrêts dans un match. Les Condors ont dirigé 32 tirs et ont marqué un but sur 4 avantages numériques pendant qu’ils étaient parfaits en 3 désavantages numériques.

Victoire dramatique pour conclure le match au profit de « Moisson Beauce »

Les joueurs des Condors ont amassé 685$ lors de l’activité au Metro Laval Veilleux et plusieurs caisses de denrées non périssables.

Tout comme le matin où le capitaine Dylan Champagne a été le premier chez Metro Laval Veilleux pour amasser des fonds et des denrées non périssables pour Moisson Beauce, le #27 des Condors a été le premier à noircir la feuille de pointage. Il a inscrit ses 7e et 8e de la saison en moins de cinq minutes de jeu. Les Panthères sont revenues de l’arrière pour créer l’égalité en moins de 2 minutes. Un peu plus tard, Charles-Étienne Hébert fait habilement dévier le tir de Maxime Poirier pour redonner l’avance aux Condors 3-2 avec son 15e de la saison. Mention spéciale pour le capitaine Dylan Champagne qui égalise (sans équivoque cette fois-ci) le record de la franchise de 49 mentions d’aide en carrière établie par Samy Paré l’an passé. Les Panthères réussiront cependant à recréer l’égalité avant la fin de la période.

En deuxième période, Zachary Chapleau-Yelle a été le seul à s’inscrire au pointage avec son 6e de la saison. C’était alors 4 à 3 pour les Panthères de Saint-Jérôme. William Gagné fut bombardé de 38 tirs en 40 minutes contre seulement 16 pour les Condors.

En troisième période, les hommes de Jonathan Ferland ont sorti avec beaucoup d’énergie malgré le match demandant de la veille, réussissant à mettre beaucoup de pression sur les visiteurs qui ont été réduits à seulement 6 tirs dans cette période. William Lepage en désavantage numérique a d’abord créé l’égalité 4 à 4 avec 8 minutes à jouer. C’est la recrue Nathan Plamondon qui a finalement marqué le but vainqueur avec à peine deux minutes à faire au match.

Alors que les Panthères avaient retiré leur gardien, les Condors ont raté un filet désert avec 8 secondes à jouer et sur la contre-attaque, l’équipe adverse croyait bien avoir marqué, mais après consultation les arbitres en sont venus à la conclusion que le but avait été marqué quelques secondes après la sirène.

William Gagné a donc signé sa 7e victoire de la saison et 25e en carrière grâce à 40 arrêts sur 44 tirs en plus d’avoir obtenu une mention d’aide sur le 1er but du match. Cette victoire de 5 à 4 met fin à une séquence de trois défaites consécutives.

Prochain match

Les Condors seront sur la route le vendredi 25 novembre prochain pour y affronter les Cobras de Terrebonne, une équipe qui semble être à maturité.

Le dimanche 27 novembre, les Braves de Valleyfield seront les visiteurs au Centre Sportif Lacroix-Dutil pour y affronter les Condors dès 14h30 qui voudront venger le dernier affrontement. Le 16 octobre dernier, les Condors avaient créé l’égalité à deux reprises pour forcer la prolongation et voir les Braves se sauver avec la victoire. Les deux équipes avaient tiré 94 fois au but.

« Movember » 4 Condors s’impliquent pour la cause

Félix-Antoine Gosselin, Charles-Étienne Hébert, William Lepage et Philippe Vézina sont les représentants des Condors pour le mouvement « Movember ». Ils ont jusqu’à présent amasser 485$.