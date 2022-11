Hockey: Girard se dresse devant les 3L

Le Cool FM n'avait qu'un seul match cette fin de semaine et il avait lieu au domicile des Beaucerons, le Centre Sportif Lacroix-Dutil. Les partisans ont eu droit à un match de hockey extrêmement offensif entre le Cool FM et les 3L de Rivière-du-Loup avec un total de 102 tirs.

Raphael Girard s'est levé devant les 3L en stoppant 57 des 59 tirs dans une victoire de 6-2 du Cool FM.

En première période, la machine offensive du Cool FM repart en grand. Raphael Girard effectue d'abord un arrêt à la Martin Brodeur, les jambières en l'air, avant que la rondelle soit relancée à Michael Rhéaume qui part en échappé. Rhéaume déborde un défenseur et bat Tristan Côté-Cazenave d'une habile feinte. Quelques minutes plus tard, les défenseurs des 3L font des cadeaux aux joueurs du Cool FM. D'abord, Keven Cloutier reçoit une passe dans l'enclave d'un joueur en bleu et bat le gardien d'un tir du poignet. Une situation semblable arrive plus tard alord que Mathieu Gagnon coupe une passe prend un tir frappé puissant qui trouve le fond du filet. C'est alors 3-0 après 20 minutes de jeu.

En deuxième période, l'attaque du Cool FM continue d'étourdir les visiteurs. Après plusieurs occasions, c'est Yannick Tifu qui profite d'une bataille pour la rondelle et qui voit le disque aboutir sur sa palette. Tifu envoit la rondelle dans le but une 4e fois pour le Cool FM. Plus tard dans la période, William Breton travaille fort le long de la bande avant de remettre à Keven Cloutier qui fait une passe à Hudon qui redirige facilement derrière Côté-Cazenave. Les 3L parviennent finalement à marquer sur leur 38e tir en 40 minutes seulement. Maxime St-Cyr fonce au filet et redirige une passe de Louick Marcotte afin de faire 5-1.

Le Cool FM sera blanchi en avantage numérique, mais marque en désavantage numérique. Keven Cloutier attaque avec un joueur en moins. Sa tentative est infructueuse, mais il remet à Alexandre Gosselin qui prend un tir qui touche un bâton et retombe dans le but. En fin de match, Zachary Borsoi marque le second des 3L dans une cause déja perdue. Rivière-du-Loup bombarde tout de même le filet de Girard 59 fois qui sera élu première étoile de la soirée.

Les avantages numériques : St-Georges 0/3, RDL 0/5

Les tirs : St-Georges 43 (16-16-11), RDL 59 (18-20-21)

Les trois étoiles

1- Raphael Girard STG (eff 0.966)

2- Keven Cloutier STG (1b 2p)

3- Philippe Hudon STG (1b)

Le Cool FM aura une autre fin de semaine d'un match seulement lors du prochain weekend en recevant les Marquis de Jonquière le 2 décembre à 20 h.

Samuel Busque, directeur des relations publiques