Chevaliers de Lévis: une grosse victoire d’équipe

Une grosse commande attendait les Chevaliers de Lévis, hier après-midi, puisque l’équipe en tête du classement général, soit les Vikings de Saint-Eustache, étaient en ville.

Les deux équipes nous ont offert un très bon match, l’une des plus belles parties disputées cette année sur la glace de l’aréna de Lévis. Les Chevaliers n’ont cessé de travailler de la première à la dernière seconde de l’affrontement. Ils ont finalement vaincu les Vikings par la marque de 3-2.

Les représentants de Chaudière-Appalaches auraient pu faire très mal à leurs adversaires dès le premier vingt. Malheureusement pour eux, ils ont bousillé 3 avantages numériques pendant l’engagement. En plus de voir leur attaque à cinq en panne, ils voient les visiteurs prendre les devants à la fin de la période puisque Vincent Desjardins marque à 18 :50.

Le deuxième vingt commence comme le premier puisque les visiteurs écopent d’une pénalité dès la 17e seconde. Encore une fois, l’avantage numérique ne fonctionne pas. Le gardien des Chevaliers, Luc-Antoine Labbé, effectue un arrêt très important peut-être le point tournant du match. Il résiste lors de l’échappée qui aurait porté le pointage à 2-0. Quelques minutes plus tard, les locaux remercient leur gardien lorsque Justin Breton remet le disque à Victor Poulin qui se présente seul devant le gardien. Ce dernier le déjoue avec un beau lancer du revers. À l’aide d’un tir précis qui ne donne aucune chance au cerbère des Chevaliers, Vincent Desjardins inscrit son 2e but du match et redonne une avance d’un but aux visiteurs. Encore une fois le but est marqué en fin de période.

Au dernier engagement, les deux équipes nous ont gardés au bout de notre siège avec plusieurs belles chances de marquer. Les Chevaliers ne lâchent pas puisqu’à 6 :48, Nathan Langlois reçoit une belle passe d’Alexis Tanguay qui rentrait en zone adverse à toute vitesse. Il se retrouve seul devant le gardien et marque d’un tir rapide. L’égalité est créée à ce moment 2-2. Le match semblait se diriger en prolongation mais cette fois-ci ce sont les locaux qui marquent en fin de période. Alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer au match, Justin Carbonneau récupère le disque libre devant le but. Son 12e but de la saison donne la victoire aux Chevaliers.

Encore une preuve que la troupe de Pier-Luc Giguère a du caractère et qu’elle n’abandonne jamais. Même s’ils ont accordé 2 buts en fin de période, des buts qui font toujours mal au moral, ils sont également revenus de l’arrière 2 fois dans la partie.

Les trois étoiles RDS sont, dans l'ordre, Luc-Antoine Labbé, des Chevaliers, Vincent Desjardins, des Vikings et Olivier Lampron, des Vikings également.

Les Chevaliers tenteront de poursuivre leur série de victoires à sept alors que les Estacades de Trois-Rivières seront les visiteurs ce vendredi 2 décembre.

Texte: Yvan Delisle.