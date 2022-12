La série de victoires se poursuit

Les Chevaliers de Lévis ont prolongé à sept leur série de matchs sans défaite dans un gain de 3-2, hier soir, aux dépens des Estacades de Trois-Rivières devant une foule de 420 spectateurs.

Comme on s’y attendait, nous avons eu droit à un match très serré puisque les 2 équipes avaient le même nombre de points au classement. Les visiteurs se sont montrés très agressifs tout au long du match, ils ont secoué les défenseurs lévisiens. Le gardien des Chevaliers, Luc-Antoine Labbé, a su garder sa concentration malgré qu’il ait été dérangé à plusieurs reprises devant son filet.

En première période, les Chevaliers prennent les devants 2-0. Tout d’abord en avantage numérique, Justin Carbonneau marque à l’aide d’un lancer sur réception et son puissant tir passe tout juste au-dessus de l’épaule du gardien. Il s’agit de son 13e but de la saison. Les aides sont accordées à Charles-Étienne Lemay et Thomas Paquet. Ce dernier double l’avance des siens avec son 15e but de la campagne. Ce but a été compté également en supériorité numérique. Charles-Étienne Lemay obtient son 2e point du match.

Les Trifluviens dominent totalement la deuxième période. Thomas Gagnon manœuvre à sa guise en zone des Chevaliers et bat le gardien d’un bon lancer. Les représentants de Chaudière-Appalaches sont chanceux de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but. N’eût été de l’excellent travail du cerbère des Chevaliers, les visiteurs auraient pu se sauver avec la victoire.

Au dernier engagement, les locaux inscrivent un gros but qui porte la marque à 3-1. Justin Breton soutire le disque à son adversaire et remet la rondelle à Maxime Lambert laissé complètement seul devant le but. Ce dernier fait mouche dans le haut du filet. Ce but est survenu à 6:20 en troisième période. Les Estacades rétrécissent encore une fois l’avance des Chevaliers lors d’une mêlée devant le filet. Jean-Philippe Tremblay utilise son imposant physique pour porter la marque à 3-2. L’entraîneur des visiteurs retire son gardien en fin de période pour égaliser le match mais la défensive de Lévis tient le coup et remporte la victoire.

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers: Luc-Antoine Labbé, Thomas Paquet, Alexis Tanguay.

Les Chevaliers disputeront leur prochain match ce vendredi 9 décembre alors qu’ils affronteront les Cantonniers de Magog. Pour assister au match gratuitement, il suffit d’apporter une denrée non périssable pour l’organisme Le Grenier, une présentation d’Unibéton.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA