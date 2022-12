Hockey: le Giovannina de Sainte-Marie accentue son avance

Après une fin de semaine de trois matchs, le Giovannina de Sainte-Marie est toujours seul en tête du Circuit Drouin avec une fiche de 18 points en 11 matchs, les Mariverains ayant signé deux autres gains de la fin de semaine.

Voici le détail de la Ligue de hockey Côte-Sud après cette fin de semaine: à six points, on retrouve un groupe de quatre équipes avec 12 points, soit Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny, Lotbinière et Saint-Charles. Pavage Jirico, Décor Mercier et Éperviers ont deux matchs en main sur les meneurs, contre un pour les Mercenaires. Saint-Damien et Saint-Joseph, avec six points chacun et Saint-Prosper, avec deux ferment la marche.

Autre revers à domicile pour les Hunters

Toujours bons derniers au classement de la LHCS avant les rencontres de la fin de semaine, les Hunters de Saint-Prosper tentaient de remporter un premier match devant leurs partisans, eux qui n’ont qu’une victoire, sur la route, en cette saison inaugurale. Cette première victoire à domicile devra toutefois attendre puisque les Prospériens ont baissé pavillon 7-5 devant le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, le vendredi 2 décembre.

Comme l’indique le pointage final, l’offensive était à l’honneur de chaque côté et cela s’est manifesté dès l’engagement initial alors que six buts ont été inscrits. La rencontre n’était vieille que de 16 secondes lorsque Steve Bergeron a ouvert la marque pour les Hunters. Antoine Michaud a créé l’égalité à 5:20, puis les locaux ont répliqué avec deux buts en un peu plus d’une minute, soit ceux de Bryan Lemieux à 6:21 et de Kevin Landry à 7:34. Cette avance de deux buts n’a pas tenu bien longtemps puisque des filets de Carl Gagné-Bernier à 12:37 et Nicolas Lamarre à 14:01 ont permis au Pavage Jirico de retraiter au vestiaire avec une égalité de 3-3.

La deuxième période a été à l’avantage des Hunters qui ont repris les devants lors d’un avantage numérique. Hugo Hébert, avec son 4e de la saison, redonnait ainsi les devants aux locaux à 2:47, puis Cédric Poulin redonnait une avance de deux buts aux Prospériens à 11:42.

Mathieu Bélanger, avec son 4e de la saison à 14:55, a permis aux visiteurs de rétrécir l’écart à un but avant la fin de l’engagement et la troisième a été entièrement à l’avantage du Pavage Jirico qui a inscrit trois buts sans réplique pour l’emporter. Zacharie Dumas à 5:59, Marc-Antoine Goulet à 10:13 et Nicolas Lamarre, avec son deuxième du match et 11e de la saison en avantage numérique à 13:58, ont tour à tour cloué marqué pour les vainqueurs.

Victoire à sens unique pour le Giovannina

La difficile saison des champions défendants de la LHCS, le Familiprix de Saint-Joseph, s’est poursuivie vendredi soir alors que les Joselois subissaient un autre revers, leur 8e en 11 matchs, au compte de 13-5 à domicile devant le Giovannina de Sainte-Marie. Soulignons que les Mariverains ont mitraillé la cage adverse de 75 tirs, contre 26 pour les locaux. Nicolas Létourneau s’est aussi distingué pour les vainqueurs avec cinq points, dont deux buts.

Dominé 23-11 au chapitre des tirs au but en première période, le Familiprix a cependant dominé dans la colonne des buts avec trois contre deux, pour leurs adversaires. Joé Boutin et Steven Perreault-Dulac ont profité de deux avantages numériques pour donner les devants 2-0 au Familiprix en un peu plus d’une minute, soit à 7:23 et 8:44. Félix-Antoine Chabot a rétréci cette avance à 10:47, mais Jonathan Goulet répliquait à 13:41 pour ramener cette avance de deux buts.

Félix-Antoine Chabot, avec son deuxième de la période initiale lors d’un avantage numérique à 15:36, a permis au Giovannina de rétrécir la marque 3-2, pavant ainsi la voie vers une deuxième période à sens unique lors de laquelle les Mariverains ont dirigé 31 tirs et inscrit sept buts contre un seul pour les locaux.

Greg Gauthier à 3:44, Nicolas Létourneau à 5:02, Charles Bêty à 5:44 et Samuel Landry à 7:53 ont permis aux visiteurs de prendre les devants 6-2 avant que Jonathan Goulet ne coupe momentanément cette poussée avec son 4e de l’année à 10:11. L’offensive du Giovannina a repris rapidement son travail de démolition avec trois autres buts sans réplique avant la fin de l’engagement, soit ceux d’Anthony Dumont, Nicolas Létourneau (son 2e du match) et Alexis Guillemette.

Cinq buts ont été inscrits en troisième, dont quatre autres par les visiteurs. Olivier St-Cyr et Yannick Drouin en avantage numérique, Samuel Landry et Charles Bêty ont ajouté des filets à leur fiche pour le Giovannina, Jason Veilleux assurant la maigre réplique des locaux avec son premier de la saison.

Autre gain facile du Giovannina

La dernière rencontre de la fin de semaine était présentée dimanche après-midi au Centre Caztel de Sainte-Marie. Fort de ses 13 buts vendredi à Saint-Joseph, le Giovannina en a profité pour en ajouter sept autres et engranger deux autres points au classement, prenant facilement la mesure des Mercenaires de Lotbinière par la marque de 7-2.

Après une première période tranquille où seulement deux buts ont été inscrits, soit ceux de Charles Bêty du Giovannina à 1:43 et Jason Vaillancourt pour Lotbinière à 3:37, toute l’action s’est concentrée en 2e période alors que les huit derniers buts de la rencontre ont été inscrits, dont six par les locaux. L’engagement médian avant bien commencé pour les Mercenaires puisque Tommy Desrochers avait donné les devants 2-1 aux siens à 4:19, mais Anthony Dumont a créé l’égalité 18 secondes plus tard.

Mathieu Blanchet a de nouveau redonné les devants 3-2 aux visiteurs à 6:16, mais ce fut le dernier moment de réjouissances pour ces derniers, le ciel leur étant littéralement tombé sur la tête avec cinq buts consécutifs de la part du Giovannina, soit deux chacun pour Nicolas Létourneau et Samuel Landry, l’autre étant l’œuvre de Jacob Roy.

Égalité à quatre

Avec ses huit points en deux parties, Nicolas Létourneau fait partie d’un groupe de quatre joueurs en tête du classement des marqueurs à égalité avec 21 points chacun, les autres étant son coéquipier Samuel Landry, Joey Beaudoin de Lotbinière et Louis David Bourgault de Montmagny. Bryan Lemieux de Saint-Prosper (19) et Nicolas Lamarre de Saint-Jean-Port-Joli (18) les suivent de près.

Prochains matchs

Deux rencontres d'équipes beauceronnes seront à l’affiche le week-end prochain dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Le vendredi 9 décembre, on aura droit aux affrontements entre Saint-Damien et Sainte-Marie (20 h 45 au Centre Caztel), d’une part, puis entre Saint-Prosper et Saint-Charles (21 h à l’aréna de Saint-Charles).

Trois étoiles de la semaine

Première étoile : Nicolas Létourneau, Giovannina de Sainte-Marie — 2 PJ, 4 buts, 4 passes, 8 points

Deuxième étoile : Samuel Landry, Giovannina de Sainte-Marie — 2 PJ, 4 buts, 2 passes, 6 points

Troisième étoile : Louis David Bourgault, Décor Mercier de Montmagny — 1 but, 3 passes, 4 points

Avec la collaboration de Serge Lamontagne, relationniste du Giovannina de Sainte-Marie.