Marie-Philip Poulin intronisée au Temple de la renommée de l'Université de Boston

La hockeyeuse de Beauceville, Marie-Philip Poulin, est devenue la toute première membre de l'équipe féminine de hockey à être intronisée au Temple de la renommée de l'Université de Boston, ce samedi 3 décembre.

La consultante au développement des joueurs des Canadiens a été membre des Terriers pendant quatre ans, au cours desquels, elle et ses coéquipières, ont remporté trois titres de la conférence de l'Est, quatre participations au tournoi de la NCAA et fait des apparences en finale nationale en 2011 et 2013.

Le site internet des Canadiens indique qu'en 111 matchs, la sportive de 31 ans a récolté 81 buts et 100 aides pour un total de 181 points.

Dans une publication sur sa page Facebook, Marie-Philip indique que son parcours et ses rencontres à l'Université de Boston ont changé sa vie.

Notons qu'en 2015, elle se trouvait parmi les trois finalistes pour le prix Patty-Kazmaier, qui récompense la meilleure joueuse de hockey universitaire. Elle a aussi remporté son second prix Mildred-Barnes en tant que meilleure athlète féminine à l'Université de Boston.