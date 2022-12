Charline Bourque récolte l'argent aux Championnats canadiens élites

Quinze athlètes du Club de judo de St-Georges participaient au tournoi provincial de développement 2022 qui a eu lieu à Repentigny les 3 et 4 décembre. Ces derniers se sont mesurés à plus de 700 judokas de tous les niveaux et de partout à travers la province. Parmi eux, sept athlètes beaucerons ont grimpé sur le podium et ont ainsi ajouté des ...