Une victoire et une défaite pour le Perfection-Auto

Le Perfection-Auto a remporté une victoire et fait face à une défaite, au cours de la dernière fin de semaine.

D'abord, Keven Lessard a été nommé joueur du match Thaï zone, vendredi à Saint-Georges, pour son but. L'autre but est venu du bâton de David Drouin. Le résultat final était finalement de 5 à 2 pour Saint-Georges.

« L'équipe adverse a été plus opportuniste et on a pas joué un grand match », a indiqué l'entraîneur-chef après le match.

Le lendemain à Saint-Ephrem, le Perfection-Auto tirait de l'arrière 0-2 avec un peu plus de 5 minutes à faire au match, Keven Lessard marque pour redonner espoir à son équipe. Après avoir retiré le gardien et avec 39 secondes à faire, Justin Deblois fait 2 à 2. En prolongation Benjamin Rodrigue donne la victoire à son équipe.

Le joueur du match Thaï zone a été le gardien Xavier Lapointe, qui a été spectaculaire en gardant son équipe dans le match.

La prochaine rencontre aura lieu samedi le 17 décembre à domicile au Centre Récréatif Desjardins de Saint-Prosper.