Le Cool FM encore solide à la maison

Le Cool FM avait une autre fin de semaine de deux matchs à son calendrier qui se sont soldés par une victoire et une défaite.

L'équipe de la Beauce a d'abord vaincu les Éperviers de Sorel-Tracy au Centre Sportif Lacroix-Dutil par la marque de 4-3. Pour son deuxième match en 24h, le Cool FM a baissé pavillon 6-2 au Centre Mario Gosselin de Thetford.

Vendredi soir à Saint-Georges contre les Éperviers

Pour un second vendredi de suite, le Cool FM amorce bien mal la rencontre en donnant un but rapide dans les premiers instants du match. André Bouvet-Morissette est oublié dans l'enclave et marque le premier des Soreois d'un tir du poignet. La riposte du Cool FM vient un peu plus de 2 minutes plus tard. Après la fin d'un avantage numérique, Saint-Georges reste en zone offensive et menace. Mathieu prend un tir-passe qui trouve le bâton d'Anthony Verret qui redirige derrière Gélinas. Les échanges de buts continuent au rythme des punitions quand l'avantage numérique des Éperviers fait mouche. Le défenseur Gabriel Bilodeau laisse partir un tir frappé de loin qui déjoue tout le monde, incluant Sébastien Auger. Avec 44 secondes à faire à la période, Maxime Lacroix ramène tout le monde à la case départ avec un but d'un angle restreint, en saisissant son propre retour de lancer. C'est 2-2 au moment de retraiter au vestiaire.

En seconde période, aucun but n'est marqué malgré les nombreuses attaques des deux côtés et les punitions à profusion. Sur ce point, en désaccord avec un appel d'obstruction de banc, Martin Larivière se verra expulsé de la rencontre.

La troisième période voit de l'action offensive un peu plus. L'attaquant des Éperviers, Jérémie Malouin, frappe Mathieu Gagnon par derrière et les officiels jugent qu'il s'agit d'une punition majeure. Avec 5 minutes en continu davantage, le Cool FM frappe. Frédéric Bergeron reçoit une rondelle dans l'enclave, la place bien sur la palette de son bâton, puis la fait voyager jusque dans le haut du filet visiteur. Après le but, Danick Malouin donne un double-échec à Bergeron et fait profiter le Cool FM d'un double avantage numérique de 2 minutes complètes. Il n'en faut pas plus pour que la troupe de Serge Forcier solidifie son avance. Keven Cloutier, en bas de zone offensive, remet à Mathieu Roy à la ligne bleue qui envoie un missile au filet de Gélinas qui n'y voit que du feu. Le Cool FM ressort donc de ce 5 minutes avec une avance de 4-2. En fin de match, les Éperviers retirent leur gardien et profite d'une punition du Cool FM pour attaquer à 6 contre 4. Gabryel Paquin-Boudreau, à son retour au jeu, tir du haut de l'enclave dans le haut du filet pour réduire l'écart à 1 but avec 24 secondes à jouer. Les Éperviers ne parviennent pas à marquer de nouveau et le Cool FM engrange 2 autres points dans une victoire de 4-3.

Les avantages numériques: Saint-Georges 2/5, Sorel 2/9

Les tirs: Saint-Georges 26 (7-9-10), Sorel 34 (14-10-10)

Les trois étoiles:

1- Mathieu Roy STG (1b 1p)

2- Anthony Verret STG (1b 1p)

3- Olivier Hinse SOR (2p)

Samedi soir à Thetford contre l'Assurancia

En première période, le Cool FM sort en force et Keven Cloutier marque le premier but. Cependant, l'Assurancia va en appel pour hors-jeu et le but est finalement refusé, malgré que le jeu semblait bon. Keven Cloutier n'a pas l'intention de se laisser voler un but ainsi. Le capitaine s'amène aux côtés de Maxime Chagnon qui lui remet la rondelle. Cloutier marque d'un tir très précis dans le haut du filet. Ce sera le seul but de la période.

En deuxième période, Étienne Boutet fonce au filet et égalise la marque 1-1. Thetford bénéficie ensuite d'un avantage numérique de deux hommes, mais c'est le Cool FM qui en profite alors qu'une punition était finie. Keven Cloutier et Mathieu Gagnon arrivent en 2 contre 0 et c'est Gagnon qui enfile l'aiguille. Alexandre Tremblay créera l'égalité en échappé un peu plus tard. C'est alors 2-2 après 40 minutes.

L'Assurancia profite deux fois de l'avantage numérique dans la première moitié de troisième période. Pierre-Maxime Poudrier et Alexandre Tremblay marquent. André Thibault montre ensuite qu'il n'a peur de personne dans la LNAH en livrant un solide combat contre Thomas Bellemare. Guillaume Lépine marque ensuite pour faire 5-2 Thetford. Malgré l'écart, Étienne Boutet frappe gratuitement et inutilement Jonathan Ferland au centre de la glace. William Breton vient défendre son coéquipier, mais lâche finalement les gants contre Christophe Losier. Le Cool FM semble par contre manquer d'énergie de ses 2 matchs en 2 soirs et Joey Ratelle, de l'enclave, fait son 12e de la saison déjà. En fin de match, après une mise en échec de Maxime Chagnon, Tyler Boivin instigue un combat avec le joueur du Cool FM. La marque de 6-2 tient jusqu'à la toute fin.

Les avantages numériques: Saint-Georges 0/3, Thetford 2/6

Les tirs: Saint-Georges 21 (4-6-11), Thetford 46 (11-19-16)

Les trois étoiles:

1- Alexandre Tremblay THE (2b)

2- Gabriel Lemieux THE (3p)

3- Sébastien Auger STG (eff. 0.870 et nombreux arrêts spectaculaires)

Le Cool FM n'aura qu'un seul match la fin de semaine prochaine alors que l'équipe sera du côté de St-Roch-de-l'Achigan pour y affronter les Bâtisseurs de Montcalm vendredi 23 décembre.

Il sera de retour à domicile le jeudi 29 décembre 20h contre les Pétroliers du Nord.

Texte réalisé par Samuel Busque, directeur des relations publiques.