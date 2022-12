Les Chevaliers trébuchent au Challenge CCM

Les Chevaliers étaient de nouveau en finale du Challenge CCM ce dimanche et rappelons que l’organisation a fait partie de cette finale lors des cinq dernières éditions. Leur opposant pour l’édition 2022, les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui eux seront les hôtes de la Coupe Telus au printemps prochain.

Les gardiens partants pour cette partie sont Cédric Cyr-Dauphinais pour les Gaulois alors que Luc-Antoine Labbé est placé devant la cage lévisienne.

Très tôt au premier vingt, c’est Simon-Olivier Mainville qui bat Cyr-Dauphinais d’un tir du haut des cercles. Après 1 :32 de jeu, les Chevaliers ont l’avance par un. À 13 minutes 13 secondes, c’est au tour de Mavrick Lachance d’inscrire son premier du tournoi. Une passe est accordée à Nathan Langlois. Lévis retraite au vestiaire avec une avance de deux buts et avec 10 tirs contre 6 pour les Gaulois.

Suite à une pénalité en fin de première période, les Chevaliers se retrouvent en avantage numérique pour débuter la période médiane. Malheureusement, ils ne peuvent en profiter. Les Gaulois frappent plusieurs fois à la porte pour réduire l’écart, mais ils se butent au gardien Labbe. À 6 :53, Justin Carboneau récupère un lancer venant du point d’appui et triple l’avance des siens. Il s’agit de son sixième du présent tournoi. Une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire est décernée aux Chevaliers et les Gaulois en profitent pour s’inscrire à la marque. Thomas Queenton est l’auteur de ce but. Matt Gosselin décide de répondre et d’offrir, à nouveau, une avance de 3 buts aux Chevaliers. But inscrit en avantage numérique à 13 :00. En fin de période, Queenton réduit à nouveau l’écart à deux buts. Une deuxième période mouvementée qui se termine 4-2 pour Lévis.

Le dernier tiers couronnera l’équipe championne du Challenge CCM. Les Chevaliers écopent d’une pénalité après 20 secondes de jeu. Heureusement, aucun but marqué par les Gaulois. Quelques minutes tard, c’est Matt Gosselin qui redonne, aux Chevaliers, une priorité de 3 buts. Deux minutes plus tard, soit à 5 :49, Dominic Pilote réduit le retard à seulement deux buts. À 9 :13, Zachary Paulhus effectue une belle montée et déjoue Labbe pour inscrire le quatrième des Gaulois. William Dumont nivelle le pointage 5-5 à 11 :13. Justin

Carbonneau se retrouve seul devant le filet et déjoue le cerbère adverse pour donner l’avance aux Chevaliers avec 4 minutes à faire. L’égalité est créée à nouveau avec 1 :52 du bout du bâton d’Émile Guité.

Les Gaulois l’emportent en prolongation suite à un but de Samuel Beauchemin.

Le prochain match aura lieu le 7 janvier 2023 alors que les adversaires seront le Rousseau Royal de Laval-Montréal qui sera en visite à l’Aréna de Lévis.

Les deux joueurs du match sont :

- Samuel Beauchemin des Gaulois de Saint-Hyacinthe,

- Justin Carbonneau des Chevaliers de Lévis.

Texte de Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA.