Un bilan de mi-saison positif pour les Élites Beauce-Appalaches

À l’aube du retour au jeu pour la deuxième moitié de saison de LEHQ, le programme de hockey Élites Beauce-Appalaches présente son bilan de mi-saison de ses équipes.

M13 AAA

Plusieurs observateurs croyaient que l’équipe les Élites Beauce-Appalaches M13 AAA serait beaucoup moins compétitive qu’elle ne l’est vraiment. En termes de résultats, la formation Beauce-Appalaches a connu un début de saison au-delà des attentes. Les points forts de la première moitié de saison sont un match nul contre les As de Québec (la meilleure formation de la ligue), et une victoire contre les Corsaires de Pointe-Lévy qui sont une puissance de la division est. Les Élites ont terminé la mi-saison avec un dossier de 5 victoires, 10 défaites et 3 verdicts nuls avec 72 buts comptés et 88 buts accordés. Avec cette fiche, elle se positionne au 7e rang du classement Entrepôt du Hockey (division est). Le week-end du 8 octobre dernier, la formation M13 AAA a participé à son premier tournoi à Laval qui fût plutôt difficile ayant subi 3 défaites consécutives. De l’avis de l’entraineur-chef Louis Bilodeau, ce tournoi était trop tôt dans le calendrier de l’année, mais il a tout de même permis de faire un bon apprentissage et de progresser au niveau de l’effort.

« Pour le reste de la saison, nous n’avons pas d’objectifs précis au niveau du classement de l’équipe. Néanmoins, nous avons des objectifs en terme de progression tant au niveau collectif qu’au niveau individuel. », a lancé l’entraîneur-chef des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA, M. Louis Bilodeau.

Les Élites M13 AAA vont commencer l’année 2023 à Kingsey Fall le samedi 7 janvier à 11h30 pour y affronter les Cascades Élite qui sont une puissance de la division Entrepôt du Hockey.

M13 AAA ÉLITE

La formation de l’entraineur-chef Alexandre Roy ne cesse d’impressionner depuis le début de l’année. Ayant un bulletin de 10 victoires, 6 défaites et 4 verdicts nul avec 69 buts comptés et 59 buts accordés, la formation Élites Beauce-Appalaches M13 AAA Élite se place au 2e rang du classement Entrepôt du Hockey (division est). Avec ce dossier, elle a gagné son laisser-passer pour participer au Tournoi International de Pee-Wee au Centre Vidéotron à Québec pour représenter les Petits Nordiques. De plus, elle a participé à son Tournoi LHEQ le week-end du 10 décembre dernier à Trois-Rivières, terminant son parcours en quart de finale. C’est une équipe qui travaille fort n’abandonnant jamais, joue en équipe et possède deux très bons gardiens de buts.

« Dans les prochains mois, nous allons jouer plusieurs tournois dont celui du Tournoi International Pee-Wee de Québec. Avec l’équipe que nous avons, nous sommes en droit d’avoir comme objectif de remporter au minimum un tournoi. », s’est confié l’entraîneur-chef des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA Élite, M. Alexandre Roy

La prochaine rencontre des M13 AAA Élite sera le samedi 7 janvier à 15h au Centre Récréatif Joé Juneau à Pont-Rouge pour compétitionner contre le Blizzard du Séminaire de St-François qui est l’équipe au sommet du classement Entrepôt du Hockey (division est).

M15 AAA

Pour ce qui est des Élites Beauce-Appalaches M15 AAA, la première moitié de saison se caractérise par une bonne éthique de travail, par une progression au niveau de l’attitude, mais un manque de constance au niveau de la discipline. Les Élites ont terminé la mi-saison avec un dossier de 3 victoires, 13 défaites et 1 match nul avec 46 buts marqués et 82 buts accordés. Avec ce dossier, le 8e rang est accordé à l’équipe au classement Entrepôt du Hockey (division est). Le point fort de l’équipe est certainement lors de leur participation au Tournoi International de Bantam à Sherbrooke le week-end du 5 novembre dernier. La formation de l’entraîneur-chef Jean-François Cimon s’est rendu jusqu’en quart de final grâce en une excellente prestation de la défensive et de leur 2 gardiens de buts en ronde préliminaire du tournoi.

« Pour la 2e moitié de saison, nous avons comme objectif de devenir plus constant et beaucoup plus discipliner. Ainsi, il nous sera plus facile en tant qu’équipe de monter les échelons au niveau du classement.», a souhaité l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Prochaine rencontre sera dans le cadre d’un programme double au Centre Henri-Desjardins à Baie-Comeau le samedi 7 et dimanche 8 janvier pour s’opposer au Nord-Côtiers.

M15 AAA ÉLITE

L’équipe des Élites Beauce-Appalaches M15 AAA Élite possède de nombreux joueurs de talents et d’une excellente force de frappe en supériorité numérique. Elle occupe le 3e rang du classement Entrepôt du Hockey (division est) avec un dossier de 10 victoires, 5 défaites et 4 verdicts nul avec 74 buts inscrits et 58 buts accordés. Cette formation peut aspirer au sommet du classement d’ici la fin de la saison régulière. Pour y parvenir, elle devra développer davantage son esprit de corps et son esprit d’équipe. L’équipe devra améliorer son jeu en 5 vs 5 afin de ne pas juste compter sur son talent individuel ou sur les avantages numériques. Le jeu en désavantage numérique devra également être amélioré. L’identité de l’équipe demeure la capacité de faire des jeux et de posséder la rondelle. L’élément déclencheur de la première moitié de saison a été l’après tournoi M15 AAA Élite à Drummondville le week-end du 4 décembre dernier. Pendant le tournoi, le rendement de l’équipe a été décevant et sous les attentes de l’équipe. Par contre, la formation Beauce-Appalaches s’est ressaisi et n’a guère perdu de match en saison régulière par la suite.

« L’équipe a pour objectif de remporter un tournoi et d’atteindre les finales provinciales de la ligue LHEQ lors de la Coupe Chevrolet qui aura lieu en avril prochain. », a précisé Simon Larouche l’entraîneur-chef-adjoint de l’équipe et le responsable du programme des Élites Beauce-Appalaches.

Le prochain match des M15 AAA Élite sera présenté à Kingsey Fall le samedi 7 janvier à 14h30 pour y affronter les Cascades Élite, une formation qui est en avant au classement Entrepôt du Hockey (division est).

M17 AAA

Complétant une fiche de 5 victoires, 9 défaites et 3 verdicts nuls avec 52 buts comptés et 65 buts accordés en 17 rencontres de la saison régulière, la formation M17 AAA se positionne, pour le moment, au dernier rang du classement Entrepôt du Hockey (division est). « Notre fiche ne démontre pas le potentiel de notre équipe. Nous avons perdu plusieurs matchs par un but seulement, nous aurions très bien pu sortir avec la victoire lors de plusieurs autres occasions. », a souligné l’entraîneur-chef Yoan Pinette. L’équipe Beauce-Appalaches a connu son meilleur moment lors du Tournoi LEHQ M17 AAA au Complexe Sportif de St-Augustin-de-Desmaures lors du week-end du 5 novembre dernier. Effectivement, l’équipe s’est rendue en quart de finale du tournoi et ce, en remportant toutes ses quatre rencontres en ronde préliminaire. Cette formation a beaucoup progressé en tant qu’équipe et elle sait ce qu’elle peut accomplir dans l’avenir. Les Élites semblent avoir une étiquette de négliger qui apparemment va miser sur cette étiquette pour surprendre les autres équipes du circuit en 2e moitié de saison.

La formation des Élites Beauce-Appalaches M17 AAA sera à surveiller d’ici la fin de la saison. Elle débutera la 2e moitié de saison ce dimanche 8 janvier à 15h à l’aréna Chantal Petitclerc à St-Marc-des-Carrières pour s’opposer aux Estacades de la Mauricie.