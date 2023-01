Deux points supplémentaires pour le Cool FM en fin de semaine

Le Cool FM avait une deuxième série aller-retour, cette fois c'était au tour des 3L de Rivière-du-Loup à se frotter au Cool FM.

L'équipe de Saint-Georges a dominé le premier match à domicile 6-1, mais s'est inclinée dans un match à Rivière-du-Loup, 6-4.

La troupe de Serge Forcier pourra se reprendre jeudi prochain avec une troisième série aller-retour, cette fois contre les Éperviers de Sorel-Tracy

En première période, le Cool FM concède rapidement un but aux 3L quand Vincent Ouellet-Beaudry remet à Simon Chevrier devant le filet qui complète. André Thibault jette ensuite les gants avec Guillaume Morin. Le gaillard de Saint-Georges remporte son combat, mais Morin doit quitter le match. L'offensive du Cool FM se met en marche par la suite. Yannick Tifu prend un tir au filet, mais la rondelle retombe sur le bâton d'Anthony Verret qui envoie la rondelle dans le haut du filet. Après une première période difficile, le Cool FM réussi tout de même à quitter avec une marque de 1-1.

En seconde période, le Cool FM continue sur sa lancée. À 4 contre 4, Anthony Verret prend un tir d'un angle très restreint, mais la rondelle passe entre le gardien Boily et le poteau. Verret: 2, 3L: 1. Le #21 fait des siennes de nouveau, mais cette fois, il effectue une brillante passe à Yannick Tifu. Ce dernier complète la manoeuvre brillamment. Il s'agit du 3e point de Tifu et de Verret.

En troisième période, le Cool FM profite rapidement de l'avantage numérique et capitalise sur cette opportunité. C'est Philippe Hudon, installé dans le haut de l'enclave, qui prend un puissant tir sur réception pour battre le gardien dans le haut du filet. Hudon revient en force plus tard dans la période. Le jeu commence par une rondelle récupérée par Keven Cloutier qui remet ensuite à Michael Rhéaume et laisse à Philippe Hudon qui complète à l'embouchure du filet. 17 secondes plus tard, Maxime Lacroix est laissé seul dans l'enclave. Il prend un tir sur réception et Anthony Verret redirige le lancer derrière Boily afin de compléter son tour du chapeau. Avec une marque de 6-1, William Breton et Anthony D'Amours décident de régler des comptes dans un combat. Sébastien Auger maitrise ensuite les dernières attaques des 3L afin de concrétiser la victoire du Cool FM 6-1.

Les avantages numériques: Saint-Georges 1/3, RDL 0/2

Les tirs: Saint-Georges 25 (10-9-6), RDL 28 (10-8-10)

Les trois étoiles

1- Anthony Verret STG (3b 1p)

2- Yannick Tifu STG (1b 3p)

3- Philippe Hudon STG (2b)

Samedi soir à Rivière-du-Loup

En commençant la partie, les quatre premiers buts sont marqués en avantage numérique, deux de chaque côté. Philippe Hudon ouvre la marque pour le Cool FM avec un puissant tir sur réception qui trouve le coin supérieur du filet. Samuel Blanchet réplique pour les 3L avec un tir du poignet. En milieu de période, Pierre-Luc Veillette fait sentir son retour au jeu. Veillette est à l'embouchure du filet et inscrit le but en prenant le 3e retour de lancer au but de Tristan Côté-Cazenave. Maxime Saint-Cyr ramène tout le monde à la case départ en redirigeant une passe. Avec une marque de 2-2, le Cool FM inscrit le premier but à 5 contre 5. Pierre-Luc Veillette s'amène en vitesse dans la zone des locaux et fait une belle passe à Maxime Chagnon qui complète très bien la manoeuvre afin de donner les devants au Cool FM. Au travers des buts, 2 combats surviennent. Les hommes forts du Cool FM, Dave Hamel et André Thibault remportent leurs combats contre Mykel-Joey Lévesque et Maxime Vachon.

En deuxième période, de retour en avantage numérique, le Cool FM inscrit un autre filet. Yannick Tifu prend un tir et Maxime Lacroix effectue une très habile déviation. La rondelle trouve le haut du filet afin de faire 4 2. André Thibault et Mykel-Joey Lévesque se livrent un furieux combat par la suite. La partie change de côté quand les 3L marquent en infériorité numérique via le bâton de Vincent Ouellet-Beaudry. Les 3L ajoutent 2 filets dans leur lancée, gracieuseté de Gabriel Denis et Anthony Gagnon pour prendre les devants.

En troisième période, le Cool FM attaque, mais rien n'y fait. L'équipe de Saint-Georges finit par prendre une punition et les 3L inscrivent leur 6e but par Anthony Gagnon. La marque reste 6-4 jusqu'à la fin du cadran.

Les avantages numériques: Saint-Georges 3/6, RDL 3/6

Les tirs: Saint-Georges 33 (12-7-14), RDL 40 (9-18-13)

Les trois étoiles

1- Anthony Gagnon RDL (1b 2p)

2- Maxime Saint-Cyr RDL (1b 2p)

3- Yannick Tifu STG (2p)

Les Beaucerons se séparent donc les honneurs avec les 3L.

Le Cool FM aura une autre série aller-retour la fin de semaine prochaine, cette fois contre les Éperviers de Sorel-Tracy. Jeudi à Saint-Georges, vendredi à Sorel.

Rédaction de Samuel Busque, directeur des relations publiques de l'équipe.