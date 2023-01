Hockey: deux revers pour le Familiprix

Après un congé des Fêtes lors duquel seulement deux des quatre parties au programme ont été disputées, l’action reprenait le week-end dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Un calendrier complet de cinq rencontres était à l’affiche pour lancer cette deuxième moitié de saison qui laisse entrevoir d’excellents duels pour la tête et le milieu du classement.

Cette fin de semaine d’activités a été à l’avantage du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui a remporté ses deux matchs.

En revanche, la saison difficile des Hunters de Saint-Prosper et surtout du Familiprix de Saint-Joseph se poursuit, les Hunters subissant un 12e revers en 13 parties et les Beaucerons subissant deux revers en autant de sorties.

Les Éperviers dominent à domicile

Trois rencontres étaient au menu des amateurs de hockey le vendredi 6 janvier et dans un premier temps, 324 personnes étaient réunies à l’aréna de Saint-Charles pour assister à un gain sans équivoque de 7-2 des Éperviers sur le Décor Mercier de Montmagny.

Olivier Patry a ouvert la marque à 3:45 sur une passe de Dylan Asselin Racine, puis Marc-Olivier Doyon doublait cette avance à 16:47 avec l’aide de Gabriel Bouchard. Étienne Blais a réduit cet écart avant la fin de la période, complétant une manœuvre d’Hubert Fréchette sur le coup de la 19e minute de jeu.

Hubert Joncas a créé l’égalité à 6:23 en deuxième, mais ce fut le dernier moment de réjouissance des visiteurs, les Éperviers inscrivant les cinq derniers buts de la rencontre.

Yannick Paré a profité d’un avantage numérique pour donner les devants pour de bon aux locaux à 10:17, une fois de plus avec l’aide de Dylan Asselin Racine qui a participé à deux autres buts des siens, dont celui de Maxime Brodeur Plante, lui aussi avec l’avantage d’un homme, à 16:26 en deuxième

Le troisième engagement a été entièrement à l’avantage des Éperviers qui ont inscrit trois autres buts sans réplique, soit le deuxième d’Olivier Patry à 7:23, celui d’Étienne Picard à 12:37 et, enfin, celui de Bryan Groleau qui a complété la marque 18:48.

Le Pavage Jirico aussi

Pendant ce temps, devant 215 spectateurs réunis au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, les joueurs du Pavage Jirico ont été sans pitié pour le Familiprix de Saint-Joseph, signant eux aussi un gain sans équivoque de 7-2.

Claude-Éric Maheux a donné les devants 1-0 aux visiteurs à 2:35, mais les locaux ont pris le contrôle du reste de l’engagement initial avec deux buts consécutifs. Nicolas Lamarre a créé l’égalité à 6:58 sur une aide de Donovan Vézina, puis Zachary Ouellet a profité d’un avantage numérique pour donner les devants 2-1 au Pavage Jirico à 10:24.

La période médiane a été entièrement à l’avantage des locaux qui ont assommé leurs adversaires avec cinq buts sans réplique. Mathieu Bélanger a tout d’abord accentué l’avance des siens à 3-1 à 1:42, puis Louis-David Miville a porté la marque 4-1 Saint-Jean-Port-Joli avec un filet sans aide à 5:33.

Nicolas Lamarre avec son deuxième du match et 15e de la saison, Antoine Michaud en avantage numérique et Marc-Antoine Goulet, avec son 10e de la campagne, ont inscrit les autres filets des vainqueurs.

Jonathan Goulet, dans une cause perdante, a inscrit le seul filet du match en troisième. Il s’agissait de son 5e but de l’actuelle campagne.

Les Mercenaires l’emportent à Saint-Prosper

Dans le dernier match de la soirée présenté au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, un tour du chapeau de Davy Noël a conduit les Mercenaires de Lotbinière vers un gain facile de 5-1 sur les Hunters qui sont toujours à la recherche de leur première victoire à domicile.

Mickaël Bélanger a donné l’avance 1-0 aux Mercenaires en inscrivant le seul but de la période initiale, lui qui complétait une manœuvre de Charles-Édouard Aubert à 8:38. À son deuxième match de la saison seulement avec les Mercenaires, Davy Noël a amorcé sa soirée de rêve en portant la marque 2-0 lors d’un avantage numérique, et ce, à 4 :49 de la période médiane.

Noël a accentué cette avance dès la 20e seconde de jeu en troisième, puis Jérémie Dubé a redonné espoir aux Prospériens en inscrivant son premier de l’année à 4:04. La réplique des visiteurs ne s’est pas fait attendre puisque Noël complétait son tour du chapeau 36 secondes plus tard, redonnant ainsi une avance de trois buts aux Mercenaires.

Joey Beaudoin a mis un point d’exclamation à cette soirée en inscrivant le dernier but de la rencontre, sans aide, à 18:09.

Deuxième revers pour le Familiprix

Après une difficile soirée à Saint-Jean-Port-Joli la veille, les joueurs du Familiprix de Saint-Joseph espéraient se reprendre en visitant le Plastiques Moore, samedi soir, à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien. Profitant d’une poussée de quatre buts en troisième, les Bellechassois ont signé un gain de 5-3, ce qui leur permettait de se rapprocher des équipes se trouvant en milieu de peloton au classement général.

La période initiale a donné droit à de beaux échanges des deux côtés, Ian Chabot donnant les devants 1-0 aux locaux à mi-chemin de l’engagement. Jonathan Goulet a permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une égalité de 1-1 en marquant son 6e de la saison lors d’un avantage numérique à 18:29, puis son coéquipier Jacky Cloutier a donné les devants au Familiprix en inscrivant son premier de la saison à 12:24 en deuxième.

Ce filet fut le seul inscrit lors de la période médiane, les joueurs du Plastiques Moore prenant le contrôle du match avec quatre buts consécutifs en troisième, en route vers cet important gain. Mathieu Fournier a permis aux locaux de créer l’égalité 2-2 dès la 26e seconde de l’engagement, suivi de Yannick Côté qui donnait les devants aux siens pour de bon à 6:37.

Raphaël Corriveau a creusé l’écart 4-2 à 8:08, inscrivant ce qui allait devenir le filet gagnant, Paul Pouliot complétant la marque pour les locaux à 12:09. Antoine Fortin, dans une cause perdante lors d’un désavantage numérique à 18:39, a inscrit le dernier filet du Familiprix.

Lotbinière s’incline à domicile

Dans le dernier affrontement du week-end présenté en milieu d’après-midi, le dimanche 8 janvier au Centre sportif de Saint-Gilles, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a terminé sa fin de semaine en beauté avec un gain de 3-1 sur les Mercenaires de Lotbinière.

Les visiteurs ont ouvert la marque dès la 34e seconde de jeu en première, Antoine Michaud préparant le quatrième filet de la saison de Frédérick Dionne.

Le Pavage Jirico a dominé la période médiane, ajoutant deux buts à sa fiche contre un seul pour les Mercenaires. Charles Hébert a doublé l’avance de Saint-Jean-Port-Joli lors d’un avantage numérique à 3:47, puis Nicolas Lamarre a porté la marque 3-0 en faveur des visiteurs avec son 16e filet de la campagne un peu plus de deux minutes plus tard.

Joey Beaudoin a permis aux Mercenaires de retraiter au vestiaire avec un retard de deux buts, ce dernier complétant une manœuvre de Mathieu Blanchet à 13:31.

Aucun but n’a été inscrit en troisième, période dominée par les locaux qui ont dirigé 14 tirs au but contre sept pour le Pavage Jirico. Soulignons le brio du gardien Félix-Antoine Leblond qui a repoussé 43 des 44 tirs dirigés contre lui, dans la victoire.

Prochains matchs

Cinq autres rencontres seront au programme le week-end prochain, dont quatre le vendredi 13 janvier. Vendredi soir, Saint-Jean-Port-Joli visitera le Giovannina de Sainte-Marie au Centre Caztel et pendant ce temps, le Familiprix de Saint-Joseph se rendra à Saint-Gilles pour se mesurer aux Mercenaires de Lotbinière. Le Plastique Moore recevra la visite du Décor Mercier de Montmagny et du côté de Saint-Prosper, les Éperviers de Saint-Charles seront confrontés aux Hunters de l’endroit. Saint-Damien et Montmagny se retrouveront le lendemain soir, 14 janvier, au domicile de ces derniers.

Classement serré

Inactif au cours de la fin de semaine, le Giovannina de Sainte-Marie demeure en tête de la LHCS avec ses 20 points en 12 parties, le même nombre que les Mercenaires de Lotbinière qui ont toutefois disputé un match de plus que les Beaucerons. À un petit point, on retrouve le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et les Éperviers de Saint-Charles qui ont tous deux 19 points, en 13 et 14 matchs respectivement. Avec son revers à Saint-Charles, Montmagny ne bouge pas, demeurant en 5e position avec 17 points en 13 rencontres, deux de mieux que Saint-Damien qui a toutefois 15 matchs à sa fiche. Saint-Joseph (6 points) et Saint-Prosper (2 points) ferment la marche, loin derrière.

Avec trois points en deux parties, dont deux buts, Joey Beaudoin de Lotbinière devance maintenant Louis David Bourgault en tête de la colonne des pointeurs, Beaudoin ayant 28 points contre 27 pour le porte-couleurs du Décor Mercier. Nicolas Lamarre de Saint-Jean-Port-Joli est tout près du duo de tête avec 25 points, un de mieux que Nicolas Létourneau de Sainte-Marie.

Source : Serge Lamontagne, relationniste