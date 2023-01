Participez au Défi Château de neige

Afin de bien profiter de l'hiver et du grand air, les familles de Chaudière-Appalaches sont invitées à participer au Défi Château de neige qui est en cours jusqu'au 13 mars.

Cette activité est organisée encore une fois par l'Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA). Le but est simple, inciter les gens à bouger dehors et à s’amuser en construisant un château de neige.

« Le défi offre une activité simple à réaliser, sans frais, afin de profiter de l'hiver, même par temps froid et ainsi redécouvrir le plaisir de jouer dehors », mentionne l’agente de développement en loisir à l’URLS-CA, Laurence Blais.

Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-ci au www.defichateaudeneige.ca. Il n’est pas nécessaire de créer un chef-d’œuvre, l’important est de jouer dehors.

En 2022, 307 constructions ont été soumises.

Plusieurs prix à gagner

Les participants courent la chance de gagner de fabuleux prix de participation, tant au niveau régional que provincial. Les constructeurs pourraient notamment remporter des accès au Village Beauceron, au Parc national de Frontenac, au Parc régional des Appalaches, à l’Éco- Parc des Etchemins et aux Sentiers de l’inconnu.

Des événements pour participer

Cet hiver, plus de 34 événements dans les écoles et municipalités de la région incluront le Défi château de neige à leur programmation. C’est 12 de plus qu’en 2022. Les organisateurs prévoiront des espaces permettant aux participants de faire leur construction dans le cadre de leur carnaval ou fête hivernale.

En Beauce, il sera possible de participer au Floconeige le 4 février, l’après-midi familial à Saint-Simon-les-Mines le 11 février, On bouge à Saint-René le 14 janvier, la disco sur glace à Saint-Lambert-de-Lauzon le 20 janvier, la journée de la famille à Saint-Prosper le 21 janvier, le Festi-Neige de Saint-Victor du 9 février au 11 mars, 1-2-3 Château! à Saint-Benoît-Labre du 11 au 19 février, la journée hivernale de Saint-Frédéric le 11 février, l’après-midi familiale de Beauceville le 12 février, le Bal des bonhommes de neige à Saint-Isidore le 12 février, la pêche sur glace de Saint-Vic le 18 février, Scott en neige le 18 février, Festival des neiges à Saint-Lambert-de-Lauzon le 21 février, En famille on joue dehors! à Saint-Victor le 25 février et On construit à Saint-Honoré-de-Shenley le 5 mars.

« Chaque année, les professionnels en loisir de la région sont des alliés essentiels dans le déploiement du défi dans la région. Par les activités qu’ils mettent en place dans leur milieu, ils favorisent la réalisation de châteaux de neige, mais également l’initiation à diverses activités hivernales. Cela permet à la population d’apprivoiser plus facilement l’hiver », souligne le directeur général de l’URLS-CA, Dave Fortin.