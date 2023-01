Une victoire importante pour conclure une série pour les Condors

Les Condors complètent une séquence de cinq parties sur les patinoires adverses avec une victoire de 5 à 2 face aux Panthères de Saint-Jérôme qui étaient en 4e position avec deux points d’avance sur nos Condors.

La première période s’est déroulée à vive l’allure et le trio composé d’Alexandre Lamarre, Jean-Raphaël Roy et Mathieu Thibault a repris là où il avait laissé. Alexandre Lamarre a d’abord inscrit son 24e de la saison alors que Philippe Vézina l’a repéré seul en zone neutre, le 91 des Condors en a profité pour déjouer le gardien Vincent Lajoie.

En début de 2e période, Mathieu Thibault a mis de la pression sur la défensive adverse et a servi une belle passe du revers à Alexandre Lamarre qui a déjoué une deuxième fois le gardien Lajoie. Mené 2 à 0, c’est lors d’un avantage numérique de 5 minutes que les Panthères ont répliquées grâce à Maxime Landry qui a marqué son 14e de la saison. À peine 90 secondes plus tard, Alexis Gagné a aperçu le rapide #91 filer à vive allure en zone neutre avant de lui remettre la rondelle, le jeune défenseur Philippe Vézina ayant bien lu la situation et s’étant porté à l’attaque, il a accepté la passe de Lamarre avant de surprendre le gardien Lajoie d’un puissant tir des poignets. Le gardien William Gagné a dû retraiter au banc afin de soigner une coupure à un doigt, Jérémy Louchard est venu en relève le temps que William sorte de l’infirmerie. C’était alors 3-1 pour les Condors après 40 minutes de jeu et les deux équipes avaient lancé 25 fois sur le gardien adverse.

En milieu de troisième période, profitant d’un avantage numérique, Charles-Étienne Hébert inscrit son 26e de la saison, mais aussi son 50e but en carrière en 74 parties. Il est d’ailleurs le seul joueur à avoir participé à tous les matchs des Condors depuis le retour de la formation. Fraîchement acquis du VC de Laval, William Pilon a réduit l’écart à deux buts avec son 25e de la saison, mais Alexandre Lamarre a complété son tour du chapeau dans un filet désert. C’est un 13e point à ses 4 derniers matchs pour le # 91 des Condors. Avec ses 31 arrêts, William Gagné signe une 7e victoire consécutive et une 13e cette saison.

Avec les informations de Pierre-Luc Siméon.