Sept Beaucerons bien fiers de leur saison avec les Chevaliers de Lévis

L'équipe de hockey M18 AAA, les Chevaliers de Lévis, dont sept joueurs proviennent de la Beauce, ont tenu une conférence de presse, ce midi, à La Cage Brasserie Sportive de Lévis, afin de faire le bilan de la dernière saison qui a été qualifiée par l'organisation d'historique.

Rappelons que cette année, le club lévisien a été couronné champion à trois reprises en quatre occasions. En décembre 2024, ils ont remporté le Challenge CCM. En janvier, les Chevaliers ont terminé la saison régulière tout en haut du classement avec 38 victoires, zéro nulles et quatre défaites en temps réglementaire. En avril, ils ont gagné la Coupe Jimmy-Ferrari, qui est revenue en Chaudière-Appalaches après 20 ans d'absence.

Cette dernière victoire leur a permis de se rendre du 21 au 27 avril, à Chilliwack en Colombie-Britannique, pour tenter de décrocher un titre national lors de la Coupe TELUS. Malheureusement, la formation québécoise s'est inclinée en finale devant les Pat Canadians de Regina , 3 à 2, en prolongation.

« Une finale canadienne très attendue entre deux des meilleures formations au pays qui n'a pas tourné en notre faveur. Somme toute, la médaille d'argent vaut l'or pour notre organisation », exprime le président des Chevaliers de Lévis, Christian Caron, en présence des joueurs, du personnel de l'équipe, des commanditaires et des médias.

De plus, de nouveaux records ont été établi tels que :

- Meilleur moyenne de pourcentage de points au classement 0,952. L'ancien record du circuit était de 0,937.

- Le moins grand nombre de buts contre en une saison : 67 (ancien record du circuit 71)

- Meilleure moyenne de buts contre pour un gardien, Antoine Proulx 1,49 (ancien record du circuit 1,56). Ce dernier est le premier gardien à remporter le trophée Martin-Brodeur pour deux saisons consécutives.

- Meilleure moyenne de buts pour une équipe : 1,50 (ancien record du circuit 1,67)

M.Caron a ajouté qu'un total de 20 646 spectateurs sont venus encourager les Chevaliers lors des 27 parties à domicile. L'équipe est celle qui compte le plus grand nombre de visionnements en webdiffusion avec plus de 17 millions sur l'ensemble des plateformes numériques.

Finalement, le président a souligné la présence de son équipe dans le secteur communautaire. Les joueurs et le personnel ont participé à la collecte de denrées non-périssables avec le comptoir alimentaire le Grenier et à la collecte de sang en partenariat avec Héma-Québec permettant de recueillir plus de 130 dons de sang.

La Ville de Lévis fière

Le conseiller municipal du district 2, Jeannot Demers, a souligné, au nom du maire de Lévis, la fierté que ressent le conseil municipal. D'ailleurs, il a annoncé que les joueurs et les membres du personnel de l'équipe sont invités le 29 mai à l'Hôtel de ville afin de signer le Livre d'or.

C'est avec une résolution proposée par le maire du conseil municipal du 28 avril et appuyée à l'unanimité, que le conseil a félicité le club de hockey qualifiant leur saison d'exceptionnelle. Elle souligne leur conquête de la Coupe Jimmy-Ferrari 2025, leur participation méritoire à la Coupe Telus 2025 et leur contribution au prestige sportif de Lévis.

Les joueurs beaucerons font bonne figure

Un total de sept joueurs proviennent de la Beauce : le défenseur gauche, Jacob Boucher, et le gardien Ryan Gagné, tous deux natifs de Saint-Joseph-de-Beauce.

Les Georgiens Elliot Lacroix, et Charles-Albert Pouliot, respectivement attaquant droit et gauche.

Finalement, l'attaquant gauche Charles-Antoine Dubé de Saints-Anges, le défenseur gauche Brandon Delarosbil et l'attaquant centre Malyk Côté tous deux originaires de Saint-Lambert-de-Lauzon, ont joué durant cette saison et certains se sont même démarqués.

Distinctions pour l'année 2024-2025

Le gardien de but joselois, Ryan Gagné, a lui aussi battu l'ancien record avec une moyenne de 1,53 buts par match, alors qu'il était de 1,53.

Son coéquipier, Charles-Antoine Dubé, a été nommé meilleur attaquant de la Coupe Telus en Colombie-Britannique.

Et Brandon Delarosbil a remporté le Trophée Patrick-Roy comme meilleur joueur défensif des séries de la LM18 AAAQ.

Les Beaucerons heureux de leur saison

Notre journaliste s'est entretenue avec eux pour connaître leurs sentiments envers cette dernière saison marquante. Les mots qui revenaient le plus souvent était : fier, content et progression.

Ryan Gagné a tenu à souligner que s'il peut être fier de son pointage c'est en grande partie en raison de toute l'équipe. Plusieurs indiquent qu'ils sont parvenus à atteindre leurs objectifs qu'ils s'étaient fixés en début de saison.

« Je pense que mes objectifs ont atteint pour cette saison. J'ai aussi grandi personnellement en tant que personne. Je pense qu'on a fini ça sur une bonne note, je suis bien content », dit Elliot Lacroix.

« C'est une année que j'ai que du positif à dire. Pleins de moments inoubliables, beaucoup de souvenirs créés avec cette équipe. Je suis vraiment fier autant sur la glace que hors-glace. J'ai hâte de voir ce que l'avenir me promet », ajoute son coéquipier Charles-Antoine Dubé.

Pour Jacob Boucher, l'atteinte de ses objectifs a été possible en gagnant plus de confiance en son jeu. Finalement, Malyk Côté rappelle que bien qu'ils aient eu des hauts et des bas durant toute la saison, cela ne l'a pas empêché de très bien joué autant en saison régulière qu'en séries et lors de la Coupe Telus.

Brandon Delarosbil et Charles-Albert Pouliot considèrent que leurs performances et leur progression leur permettront d'avoir un bel avenir, et même jusqu'à les aider à atteindre la LHJMQ.

De grandes ambitions pour la saison prochaine

Ils s'entendent tous pour dire que leur objectif principal pour la saison prochaine est de jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et certains ont des équipes en vue.

Le gardien de but Ryan indique que quoi qu'il se passe il ne reviendra pas jouer avec les Chevaliers et espère jouer pour les Olympiques de Gatineau. Brandon vise le Phénix de Sherbrooke et Charles-Antoine les Remparts de Québec.

Ils ont bien l'intention de travailler fort pour se tailler une place dans la LHJMQ, mais ils demeurent très conscient qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus et ils ont déjà en tête des alternatives : « si ça marche pas je pourrai revenir dans le Midget AAA pour une troisième année ou aller au Collège Champlain-Saint-Lawrence ou à Thetford Mines », explique Brandon. Malyk et Charles-Antoine considèrent la possibilité de revenir jouer avec la formation lévisienne.

Puis, lorsqu'on parle d'un futur plus lointain celui de jouer dans la Ligue nationale (LNH), Jacob dit à notre journaliste : « c'est sûr que de jouer dans la ligue nationale c'est notre rêve depuis qu'on est jeune et tout le monde veut se rendre là , mais en même temps de plus en plus qu'on avance de le hockey, de plus en plus on sait qu'il faut que tu sois bon pour atteindre ce niveau-là. Oui, on veut travailler pour essayer de se rendre là, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir Ça ne va pas venir tout seul il va falloir du travail ». Ses coéquipiers acquiescent tous à ses propos, sauf Charles-Antoine qui lui rêve plutôt de se rendre au niveau universitaire du côté des États-Unis pour poursuivre ses études tout en continuant de pratiquer sa passion.

La population invitée à célébrer leur équipe

Ce vendredi, 9 mai, les Chevaliers tiennent de grandes célébrations dès 18h à l'Aréna de Lévis pour souligner cette saison qui restera dans les mémoires.

La population est invitée à venir rencontrer les joueurs et recevoir leur autographe. La chambre des joueurs sera ouverte.

Finalement, plusieurs anciens joueurs de la saison 2004-2005 seront présents.

L'équipe prête pour la prochaine saison

Christian Caron mentionne que la saison 2025-2026 était déjà en préparation avec des nouveautés à venir, et ce dès le 5 septembre.

Il a terminé son bilan en remerciant les partisans : « vous avez été bruyants, vous nous avez soutenu et vous démontrez année après année que vous êtes la meilleure foule du hockey M18 AAA canadien. Le retour de la Coupe Jimmy-Ferrari en sol lévisien est pour vous ».