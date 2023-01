Une belle expérience pour les Élites Beauce-Appalaches au Centre Bell

Les différentes équipes des Élites Beauce-Appalaches étaient en action cette fin de semaine. Voici un résumé de leurs prouesses.

La formation des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA disputait un seul match ce week-end. Elle affrontait les As de Québec au Centre des loisirs Desjardins à East-Broughton le samedi 14 janvier dernier. Ce fut une rencontre difficile par une défaite encaissée de 8 à 0. Dès le début du match, il a été possible de constater un manque d’engagement des joueurs qui a fait mal à l’équipe. Effectivement, l’équipe adverse en a profité pour compter trois buts rapides très tôt en première période. Par la suite, l’équipe Beauce-Appalaches a augmenté ce niveau de compétition, mais le mal était déjà fait. L’écart s’est donc creusé de période en période laissant de moins en moins de chance de retour possible dans le match pour les Élites M13 AAA.

« Nous devrions s’améliorer dans notre marquage en zone défensive afin de réduire les chances de marquer des équipes adverses », a déclaré l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Pour le week-end prochain, les Élites M13 AAA vont participer à la 47e édition du Tournoi national de Waterloo du 18 au 22 janvier dans la catégorie M13 AAA.

M13 AAA ÉLITE

Aucun tournoi, aucune rencontre de la ligue LHEQ prévue le week-end dernier pour la formation M13 AAA Élite. Par contre, tout un événement était à l’horaire. Un match hors-concours au Centre Bell de Montréal le samedi 14 janvier dernier invité par la formation des Seigneurs des Mille-Îles qui représentaient les Petits Canadiens. Événement organisé en préparation pour la 63e édition du Tournoi International Pee-Wee de Québec. Les joueurs et les parents de l’équipe M13 AAA Élite ont eu la chance et le privilège de faire une tournée des installations au Centre Bell en après-midi juste avant la rencontre du match hors-concours. À partir de 15 h, ils ont visité une loge, la galerie de presse, le salon des Anciens, le salon des conjointes, la salle des médias où Martin Saint-Louis fait ses commentaires d’après match et finalement le vestiaire des Canadiens. Le match hors-concours a débuté à 17 h 30. Malheureusement, l’équipe adverse était trop forte pour l’occasion. Le score au tableau a été arrêté par un pointage de 9 à 2 en faveur des Petits Canadiens qui sont les Seigneurs des Mille-Îles.

« Ce fut une très belle expérience pour nos joueurs de jouer dans un grand amphithéâtre comme le Centre Bell. Une belle journée et une expérience incroyable qui malheureusement ne se termine pas comme on le souhaitait. Nous avons affronté une excellente équipe. On doit maintenant se préparer pour compétitionner », a exprimé l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Tout comme pour le M13 AAA, les Élites M13 AAA Élite vont participer la semaine prochaine à la 47e édition du Tournoi national de Waterloo du 18 au 22 janvier dans la catégorie M13 AAA Élite.

M15 AAA

La formation des Élites M15 AAA Beauce-Appalaches affrontait les Estacades de la Mauricie dimanche dernier à l’Aréna Grand-Mère à Shawinigan. Malgré une défaite de 4 à 3, le match a été âprement disputé. Dès le tout début du match, il s’est produit un geste antisportif (mise en échec par-derrière) entraînant un désavantage numérique de 5 minutes avec expulsion d’un joueur des Élites, cassant le rythme de la rencontre. Ce difficile début de rencontre, l’équipe adverse a su profiter de l’occasion pour marquer à deux reprises. Lors du 2e engagement, la formation Beauce-Appalaches a sorti fort pour marquer à 3 reprises en avantage numérique et pour prendre ainsi les devants. Au 3e engagement, l’adversaire a de nouveau marqué en avantage numérique pour égaler le pointage. Et finalement l’adversaire s’est sauvé avec la victoire grâce à lancé parfait en haut de la lucarne. Pas besoin de vous dire que les unités spéciales ont été une facette important pour les deux équipes en présence. Très belle performance de la gardienne de but Kellyane Poulin et de l’attaquant Rafaël Giroux. Les trois buts des Élites furent inscrits par Anthony Breton, Alexandre Gilbert et Rafaël Giroux.

« Je suis très satisfait de la game de mes joueurs malgré tout. Nous avons su rivaliser avec l’une des meilleures équipes de la ligue. Et ce avec un effectif réduit suite à une blessure d’un des joueurs réguliers, suite à une expulsion de l’un des meilleurs joueurs de l’équipe et suite avec l’ajout de deux joueurs affiliés », a louangé l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Prochaine rencontre aura lieu le samedi 21 janvier à 12 h contre les rivaux voisin les Corsaires Pointe-Lévy sur la patinoire de Sainte-Claire.

M15 AAA ÉLITE

La formation Beauce-Appalaches avait l’honneur de participer à la 43e édition du Tournoi national de Hockey M15 Desjardins de Québec présenté par l’organisation des Gouverneurs Sainte-Foy–Sillery Ce fut un week-end de tournoi frustrant pour la formation M15 AAA Élite Beauce-Appalaches. Frustrant pour l’équipe surtout au niveau offensif avec plusieurs chances manquées. En général, la formation de l’entraîneur-chef Philippe Garnier a généré plus de chances de marquer que les formations adverses dans chacune des rencontres, mais sans toutefois en profiter. Les attaquants avaient de la difficulté à finir leur jeu lançant soit sur le gardien, à côté du but ou sur les poteaux. Les gardiens adverses ont paru jouer leur meilleur match chacun contre l’équipe Beauce-Appalaches. La première rencontre avait lieu le jeudi 12 janvier contre la formation Albatros de l’Est-du-Québec qui s’est résulté par une défaite crève-cœur de 4 à 2. Les adversaires ont marqué leur 3e but à une minute de la fin du match, 3e but qui s’est avéré le but de la victoire. Le 4e but fut inscrit dans un filet désert par la suite. La rencontre suivante du vendredi matin fut encore plus difficile à encaisser avec une défaite de 1 à 0 contre le Vert et Noir de l’École Secondaire Fadette. Un but chanceux de l’équipe adverse au 3e engament qui s’est faufilé, après avoir été dévié à quelques reprises de sa trajectoire, laissant peu de chance au gardien de but Ryan Gagné des Élites. Ce dernier a été nommé le joueur du match pour la formation Beauce-Appalaches. La troisième rencontre était le vendredi 13 janvier en fin pm contre les Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean qui a pris fin avec une 3e défaite de suite par un pointage de 2 à 1. Cette troisième défaite a confirmé l’élimination des Élites Beauce-Appalaches du tournoi. Élie Champagne a marqué le seul but de la rencontre et il a été nommé le joueur du match des Élites. Malgré l’élimination de l’équipe, un 4e match était à l’horaire de la ronde préliminaire le samedi 14 janvier en pm contre le Collège Français Rive Sud. Ce match sans enjeu s’est finalisé par une victoire de 3 à 1 pour la formation Beauce-Appalaches. Elie Champagne a marqué un but et Charles-Antoine Dubé deux buts, dont le dernier dans un filet désert. Le défenseur Thomas Roy a été nommé le joueur du match des Élites.

« Les défaites que nous avons subies auraient pu aller d’un côté comme de l’autre. C’est frustrant ! Mais nous avons quand même noté une progression par rapport au dernier tournoi », a observé l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Le prochain match de l’équipe M15 AAA Élite aura lieu au Centre Mario Gosselin à Thetford Mines le samedi 21 janvier à 13 h 30 contre les Estacades de la Mauricie.

M17 AAA

Seulement une rencontre qui était à l’horaire pour les Élites M17 AAA ajoutant à la fiche d’une défaite de 2 à 1 contre le Canimex BDF au Centre des loisirs à East-Broughton le samedi 14 janvier dernier. Cette rencontre a été axée surtout sur les aspects défensifs des deux équipes. Aucun but n’a été observé en première période. Il aura fallu attendre à la mi-chemin du 2e engagement avant que le premier but soit effectué. C’est l’attaquant des Élites Beauce-Appalaches Maverick Labonté qui ouvrit la marque. Malheureusement, l’équipe adverse s’est retroussé les manches pour égaler la marque en avantage numérique en 3e période et par la suite pour gagner le match en ripostant avec un 2e but. Antoine Lachance a livré une excellente performance devant le but des Élites.

« Ce fut une bonne partie pour nous en général. Nous avons eu un léger ralentissement après la 2e période et un manque d’opportunisme de notre part, ce qui nous a couté le match », a constaté l’entraîneur-chef adjoint Joey Couture.

Les Élites M17 AAA vont jouer leur prochaine rencontre contre les Espoirs Saguenay-Lac-St St-Jean au Foyer des loisirs à Jonquière le samedi 21 janvier prochain à 14 h 30.