William Gagné parmi les joueurs de la semaine InStat - LHJAAAQ

Le vétéran gardien de but des Condors est présentement sur une séquence de 8 victoires consécutives, ce qui le place au 2e rang de la LHJAAAQ à ce chapitre. Il a atteint le plateau des 30 victoires en carrière à son 40e départ.

Arrivé chez les Condors comme un cheveu sur la soupe pour la saison 2020-2021 à l’âge de 17 ans seulement, il a su faire sa place aux côtés des vétérans Jérémy Brunet et Nathan Pelletier. Sa détermination et son désir de vaincre ont convaincu les dirigeants des Condors de lui laisser le filet dès sa 2e saison.

Depuis plus d’un an maintenant, il partage le travail avec le jeune gardien de 18 ans Jérémy Louchard et leur complicité fait en sorte que l’ambiance de travail est excellente dans le vestiaire. William Gagné est un vétéran modèle qui a toujours eu à cœur les succès de l’équipe.

Cette semaine, il a remporté ses deux départs sur la route face à Saint-Jérôme et Montréal avec 66 arrêts sur 69 tirs. En 20 départs cette saison, l’ancien gardien des Panthères de l’École secondaire Veilleux à une fiche de 14 victoires, 5 défaites et 1 défaite en prolongation avec un pourcentage d’efficacité de 0,892, en plus d’avoir deux mentions d’aide. Sa dernière défaite remonte au 13 novembre 2022.

Avec les informations de Pierre-Luc Siméon.