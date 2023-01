Louis-David Veilleux nommé capitaine des Chevaliers de Lévis

L’ancien joueur des Élites Beauce-Appalaches et originaire de Saint-Georges, Louis-David Veilleux a été nommé comme nouveau capitaine des Chevaliers de Lévis.

Veilleux a joué à tous les niveaux dans les Élites depuis 2017. Âgé de 16 ans il en est à sa deuxième année avec l’équipe de Lévis.

Défenseur droitier mesurant 5’7’’ et pesant 154 lb, il a été repêché en septième ronde, au 112e rang au total, par les Foreurs de Val-d’Or dans la LHJMQ. Cette année, il a eu la chance de jouer deux matchs avec eux.

« Jouer au niveau M18 AAA a toujours été mon objectif depuis mes tous débuts avec les Élites Beauce-Appalaches. De devenir, en plus, le capitaine d’une équipe de ce niveau est une très grande fierté et un accomplissement énorme pour moi », a témoigné Louis-David Veilleux. Il devient ainsi le nouveau capitaine des Chevaliers de Lévis, remplaçant Alexis Tanguay, qui gradue avec les Foreurs de Val-d’Or pour la 2e moitié de la saison.

Mentionnons que deux autres anciens joueurs des Élites, Justin Breton (St-Léon-de-Standon) et Maxime Lambert ont également été nommés adjoints-capitaines. « Voir Louis-David, Justin et Maxime obtenir des rôles de leadership au niveau M18 AAA amène un grand sentiment de fierté à notre organisation les Élites Beauce-Appalaches. C’est tout à l’honneur des différents intervenants qui ont côtoyé ces trois joueurs lors de toutes ces années avec le programme », a louangé Simon Larouche responsable du programme hockey des Élites Beauce-Appalaches et assistant-entraîneur des Chevaliers de Lévis.