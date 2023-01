Emmy Fecteau et Rosalie Bégin-Cyr reviennent avec l'or au cou

Le Cool FM n'avait qu'un seul match cette fin de semaine et il était du côté de Laval. La partie s'annonçait excitante à l'avance alors que les Pétroliers avaient un alignement complet tout comme le Cool FM (sauf Mathieu Roy et Frédéric Bergeron). La rencontre a été âprement disputée, mais une solide 2e période du Cool FM et une performance ...