Des étoiles dans les yeux des jeunes hockeyeuses

Toutes les filles qui ont participé à l'entrainement spécial organisé par le THF Saint-Georges ce dimanche matin avaient des étoiles dans les yeux.

En effet, les jeunes hockeyeuses de la région âgées entre 4 et 16 ans étaient invitées à venir à un entrainement spécial pour promouvoir le hockey féminin. C'était au centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

Parmi les entraineuses, se trouvaient notamment Emmy Fecteau de Saint-Odilon, Rosalie Bégin-Cyr de Saint-Georges et Marika Labrecque de Lac-Etchemin. Les entraîneurs des Stingers de l'Université Concordia et des Martlets de l'Université McGill étaient aussi présents. Les médaillées olympiques Caroline Ouellette et Julie Chu, ont organisé des séances de développement.

Ainsi, 32 jeunes filles et 18 entraineurs ont pris part à cette matinée. Il y a eu un peu plus d'une heure d'entrainement sur la glace, ensuite tout le monde s'est réunit pour une séance d'autographes et de photos.

« C'était extraordinaire, les petites filles avaient les yeux brillants, elles avaient plein d'étoiles dans les yeux. C'était tellement beau de voir tout le monde ensemble », s'est réjouie Diane Bélanger, responsable des inscriptions et de la logistique du THF Saint-Georges. « Même les parents étaient très contents, en sortant ils nous disaient que leurs enfants avaient adoré. »