Saint-Joseph met fin à sa glissade, doublé victorieux pour Sainte-Marie

Un calendrier complet de six rencontres était à l’affiche en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Si Saint-Joseph a mis fin à une vilaine série de six revers, la difficile saison des Hunters de Saint-Prosper s’est poursuivie avec deux revers contre Sainte-Marie, le Giovannina en profitant pour reprendre la tête du classement général à égalité avec Lotbinière.

Saint-Joseph surprend Montmagny

Dans le premier de la série de quatre rencontres à l’affiche le vendredi 20 janvier, deux buts de Bobby Cadorette, ses deux premier de l’année, ont permis au Familiprix de retrouver le chemin de la victoire après une série de six défaites, disposant du Décor Mercier par la marque de 4-2 devant 346 spectateurs réunis à l’aréna de Montmagny.

James Kelly a ouvert la marque pour les visiteurs en inscrivant son premier but de la saison à 17:36 en première. Les joueurs du Familiprix ont ensuite pris le contrôle de la deuxième en inscrivant trois buts contre un seul pour le Décor Mercier.

Bobby Cadorette a doublé l’avance des visiteurs dès la 40e seconde de jeu en deuxième, suivi 33 secondes plus tard par Mathieu Létourneau qui a porté la marque 3-0 sur une passe de Denis Nadeau.

Bryan Chabot a rétréci l’écart 3-1 à 2:27, lui aussi avec son premier de l’actuelle saison, puis Bobby Cadorette a profité d’un avantage numérique, à 15:31, pour restaurer l’avance de trois buts avec son deuxième de la rencontre.

Samuel Desgagnés a inscrit le seul but de la troisième pour le Décor Mercier qui a dominé 44-32 au chapitre des tirs aux buts, se frottant au brio du gardien Bobby Doyon qui a signé la victoire.

Sainte-Marie l’emporte à Saint-Prosper

Giovannina de Sainte-Marie et Hunters de Saint-Prosper s’affrontaient à deux reprises au cours de la fin de semaine, une lourde tâche pour les Hunters qui, bien que souvent dans le match, n’avaient qu’une seule victoire avant les matchs du week-end.

Un tour du chapeau d’Olivier Saint-Cyr et un doublé de Charles Bêty ont conduit le Giovannina de Sainte-Marie à un gain de 6-4 sur les Hunters dans le premier match de cette série aller-retour présenté au Centre récréatif de Saint-Prosper.

Saint-Cyr a donné les devants 1-0 au Giovannina à 3:41, mais les Hunters ont répliqué avec deux buts consécutifs avant la fin de l’engagement. Samuel Gaboury a créé l’égalité 1-1 à 5:04, puis Bryan Lemieux a profité d’un avantage numérique pour donner l’avance aux locaux à 19:10.

Cédric Poulin a porté la marque 3-1 en faveur des Hunters dès la 54e seconde de jeu en deuxième, mais fidèles à leurs habitudes, ces derniers n’ont pu conserver leur avance, cédant à deux reprises avant la fin de l’engagement. Olivier Saint-Cyr a d’abord rétréci l’écart 3-2 à 1:18, avant de compléter son tour du chapeau, inscrivant le but égalisateur à 10:43.

Alexis Roy a redonné les devants 4-3 aux Hunters à 7:14 en troisième, mais les joueurs du Giovannina ont dominé le reste de l’engagement avec trois buts consécutifs, pour se sauver avec la victoire. Philippe Leclerc a d’abord créé l’égalité 4-4 à 9:55, puis Charles Bêty a inscrit les deux derniers filets du match, soit le but victorieux à 15:26 et celui d’assurance, sans aide, à 18:24.

Et de deux pour Sainte-Marie

Dans le dernier match du week-end présenté au Centre Caztel de Sainte-Marie, le Giovannina n’a eu aucune difficulté à venir à bout des Hunters de Saint-Prosper dans le deuxième match de la série aller-retour entre les deux équipes, signant un gain de 5-1.

Jacob Roy a lancé les locaux en avant avec 5e de la saison à 2:39 en première, son coéquipier Anthony Dumont doublant cette avance quatre minutes plus tard. Kevin Landry a coupé cette avance de moitié avec son 7e de la saison à 12:15, toujours en première, mais le Giovannina est revenu à la charge avec deux autres buts lors de la période médiane.

Samuel Landry a tout d’abord porté la marque 3-1 avec son 12e de l’année à 2:58, puis Philippe Leclerc a donné une avance de trois buts aux locaux, assisté de Samuel Leclerc, 50 secondes plus tard. Greg Gautier a marqué le 5e but des vainqueurs à 15:40 en troisième.

Classement et pointeurs

Avec ses deux victoires contre Saint-Prosper, Sainte-Marie a rejoint Lotbinière en tête de la LHCS. Les deux équipes ont 24 points en 17 rencontres, un de mieux que Montmagny qui a disputé le même nombre de matchs. Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Charles suivent non loin de là avec 21 points chacun, en 16 parties. Saint-Damien est toujours 6e avec 16 points, Saint-Joseph (8 points) et Saint-Prosper (2 points) fermant la marche.

Le vendredi 27 janvier, Saint-Joseph recevra Saint-Prosper.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile : Olivier Saint-Cyr, Giovannina de Sainte-Marie — 2 PJ, 3buts, 2 passes, 5 points

Deuxième étoile : Justin Bernier, Décor Mercier de Montmagny — 2 PJ, 3 buts, 1 passe. 4 points

Troisième étoile : Jacob Desjardins, Éperviers de Saint-Charles — 1 PJ, 3 buts

Avec la collaboration de Serge Lamontagne, relationniste.