Après-midi familial à Saint-Simon-les-Mines

La population est invitée à venir profiter de l’après-midi familial de Saint-Simon-les-Mines le 11 février sur les terrains arrière du bureau municipal.

À l’horaire il est prévu que de 13 h à 16 h, il y aura une chasse aux cœurs pour souligner la Saint-Valentin. Ils pourront patiner, glisser en famille (apportez vos traîneaux), faire de la raquette dans un très beau sentier adapté et les jeunes pourront participer au Défi Château de neige organisé par l’URLS.

Il y aura également une aire de feu, chocolat chaud, grand jeu, poussettes des neiges, musiques et surprises. Pour les plus frileux, il sera possible de participer à un après-midi cartes à l’intérieur du chalet des loisirs (apportez vos cartes).

En soirée, le souper spectacle de financement de la 2e édition de l’OR Fest se déroule à la salle municipale à 18 h. Les billets sont au coût de 40 $ par personne pour un souper fondu à volonté. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler Esther Boucher au 581-235-2725.