MF Aventure propose des activités hivernales à découvrir

La cabane à sucre d'Aurélien Lessard à Saint-Georges accueille l'escapade hivernale de MF Aventure, qui comprend toute une gamme d'activités pour les groupes et les familles.

Entre 10 000 et 15 000 personnes sont attendues tout au long de l'hiver pour profiter des différentes activités comme le fat bike, les raquettes ou encore la trottinette des neiges par exemple.

Les groupes étudiants ou corporatifs peuvent s'y rendre pour une activité d'équipe, du team building ou encore simplement pour une sortie scolaire, et ce, toute la semaine sur réservation. Les familles peuvent également découvrir ces sports durant les fins de semaine. Il est aussi possible d'y organiser des 5 à 7 les jeudis et vendredis.

Notons que la Zone MF Aventure est ouverte de 9h à 17h tous les samedis et pendant la relâche. Il y aura également une chasse aux cocos spécialement prévues pour Pâques.

MF Aventure souhaite faire de Saint-Georges sont camp de base quatre saisons, afin d'attirer les touristes de passages et répondre aux besoins de la population locale. « Saint-Georges est rendue une destination touristique et nous souhaitons répondre aux besoins grandissants dans le domaine du tourisme d'aventure », a souligné Martin-Frédéric Berthiaume de MF Aventure.

Il y a donc un circuit de 4,5 km avec l'accès en trottinette des neiges sur 2km et en fat bike sur 2.5km. Les sentiers larges et avec un faible dénivelé, des conditions parfaites pour s'initier.

L'accès est à 5$ pour les adultes, 3$ pour les 5 à 18 ans et gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. La location de fat bike coûte 15$ supplémentaires. Les détails sont disponibles sur le site internet de MF Aventure et la réservation se fait par téléphone au 418-226-8143.

Les lieux sont ouverts du 28 janvier jusqu'au mois d'avril prochain.

Des événements seront organisés tout au long de la saison, il suffit de suivre leur page Facebook pour se tenir informé.