Les danseurs de No Rules qualifiés pour une 4e participation aux championnats du monde

Le groupe No Rules, de l'école de danse Dan-zaa à Beauceville, s'est qualifié pour une quatrième participation à la compétition mondiale The Dance Worlds.

Ainsi, les neuf danseurs se rendront à Orlando en Floride, du 22 au 24 avril prochain pour concourir face à d'autres pays et devront réussir les demi-finales puis la finale.

Il s’agit de la quatrième participation de No Rules. Ils avaient terminé 10e la première année, puis 4e l’année suivante. L'an dernier, ils ont terminé en 6e position au monde et 3e meilleur pays dans leur catégorie.

« On a encore beaucoup de travail, mais ça en vaut royalement la peine. Je suis la personne la plus choyée d’être entouré de magnifiques et talentueux danseurs. Je suis fière de vous et des efforts que vous y mettez », a mentionné Valéry Loubier, directrice de l'école de danse, dans une publication Facebook.

Lors de cette compétition mondiale, le jury note notamment la chorégraphie, la difficulté et la réalisation de celle-ci, le dynamisme ainsi que la précision des mouvements réalisés par les danseurs, et ce, jusqu'à l'attitude.