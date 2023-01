Les Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches étaient de retour

Les cadets de Chaudière-Appalaches se sont tous retrouvés lors des Jeux des cadets régionaux à la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin, samedi.

Il n’y avait pas eu de grande rencontre depuis 2019. Près de 200 cadets de 11 corps et escadrons ont participé à quatre disciplines soit le Kin-ball, le volleyball, le soccer extérieur et le frisbee golf.

C’est le Corps de cadets royaux de l’armée canadienne 2625 de Saint-Georges qui ont remporté le plus de points dans cette compétition. L’Escadron des cadets de l’aviation royale du Canada 890, également de Saint-Georges, s’est classé à la deuxième place. L’Escadron des cadets de l’aviation royale du Canada 881 de Saint-Joseph et le Corps de cadets royaux de l’armée canadienne 2948 de Sainte-Justine sont ex aequo à la troisième position. Le Corps de cadets royaux de l’armée canadienne 2787 de Saint-Zacharie a quant à lui remporté le trophée de l’esprit sportif.