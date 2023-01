Une 5e victoire de suite et le 3e rang de la LHJAAAQ à l'horizon

Après avoir remporté un match émotif la veille face aux Cobras de Terrebonne classé #1 au pays, les Condors ont démontré beaucoup de caractère pour combler un déficit de deux buts et l’emporter 5-4 en prolongation face aux Panthères de Saint-Jérôme. Une cinquième victoire consécutive qui rapproche les Condors du 3e rang.

Le capitaine Dylan Champagne a voulu montrer l’exemple dès le début du match et cela a porté fruit en avantage numérique. Il a complété une belle pièce de jeu entamée par Nathan Plamondon, William Lepage et Charles-Étienne Hébert pour ouvrir le pointage dès la quatrième minute de jeu. Les Panthères de Saint-Jérôme ont répliqué eux aussi en avantage numérique pour faire 1 à 1 grâce au 15e de la saison de Maxime Landry. Cinq minutes plus tard, Justin Corriveau y va d’une rapide manœuvre depuis l’arrière du filet pour marquer son premier en carrière dans la LHJAAAQ et porter la marque 2 à 1 en faveur des Panthères après une période.

Dès le début de la deuxième période, Zachary Chapeleau-Yelle est combatif le long de la rampe pour se présenter seul devant Jérémy Louchard et le battre dans le bas du filet. La marque est alors de 3 à 1 pour les visiteurs. Il n’en fallait pas plus pour que les vétérans des Condors se lèvent et changent l’allure du match. Grâce à son travail acharné dans le fond du territoire adverse, Mathieu Thibault protège bien la rondelle et la remet à Justin Deblois à la pointe qui y va d’un bon tir sur réception. Bien posté devant le filet, Alexandre Lamarre récupère le retour et réduit l’écart à un but avec son 29e de la saison.

La détermination de ces vétérans a semblé fouetter le reste de l’équipe, car quelques minutes plus tard, Thomas Simard coupe une sortie de zone et remet de l’autre côté à son coéquipier Xavier Delage qui s’avance pour prendre un bon tir des poignets et ainsi inscrire son premier en carrière dans la LHJAAAQ, créant ainsi l’égalité 3 à 3 après deux périodes.

Les Condors mènent 30-17 au chapitre des tirs aux buts, mais Maxime Landry marque son deuxième du match en avantage numérique pour redonner l’avance d’un but aux visiteurs en début de troisième période. Malgré ce but, les Condors ne baissent pas les bras et continuent leur bon travail. Avec moins de cinq minutes à jouer, l’intensité du jeune Pier-Étienne Cloutier et l’acharnement du capitaine Dylan Champagne permettent à Charles-Étienne Hébert d’inscrire son 32e de la saison en surprenant le gardien d’un tir vif de l’enclave. Jérémy Louchard se signale à plusieurs reprises en fin de match, spécialement lorsqu’il fait l’arrêt avec le bout de son patin sur une échappée de Maxime Gervais.

C’est donc en prolongation que le duel se termine et encore une fois le gardien des Condors est spectaculaire. Alors que deux joueurs adverses se retrouvent seuls devant lui, il se sert de ses jambières pour bloquer la menace. Cela permet à Charles-Étienne Hébert et Philip-Olivier Rochette de contre-attaquer à deux contre un, « Philip-O » repère son coéquipier Thomas Simard qui a décidé lui aussi d’appuyer l’attaque et lui remet le disque dans l’enclave. Simard ne rate pas l’occasion, la précision de son tir du poignet ne laisse aucune chance au gardien des Panthères et procure la victoire aux Condors.

Les Condors seront à Lévis vendredi soir prochain pour y affronter l’Everest alors que le dimanche 5 février, le CF de Longueuil seront les visiteurs au Centre Sportif Lacroix Dutil à compter de 14 h 30.