Deux tournois et trois matchs pour les Élites Beauce-Appalaches

En ce 17e week-end d’activité dans la Ligue d’Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ), le programme de hockey des Élites Beauce-Appalaches disputait deux tournois et trois matchs simples pour ces cinq équipes.

Une seule rencontre était à la fiche des Élites M13 AAA le week-end dernier. La formation Beauce-Appalaches s’est déplacée au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières le samedi 28 janvier pour y affronter les Estacades de la Mauricie. Ce fût un match à oublier, résultant d’une défaite de 6 à 2. Pourtant, la rencontre avait drôlement bien débuté avec un but d’Alexandre Patry. Or, les joueurs des Estacades ont vite repris du poil de la bête, inscrivant trois buts lors du premier engagement. Dès les premiers instants de la deuxième période, Brandon Lemire a inscrit le 2e but des Élites pour réduire la marge. Avec quelques lancers de qualité en haut de la lucarne, les adversaires ont continué de marquer en 2e et en 3e période, ne laissant pas de possibilité de retour pour la formation beauceronne.

« C’est un match à oublier pour nous. Nous n’étions pas très sharp. L’engagement et l’exécution n’étaient pas au point. Il faut se relever les manches et travailler fort cette semaine», a dicté l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Le match suivant sera présenté le samedi 4 février à 11 h 30 à l’Aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin. L’équipe du Blizzard AAA sera le visiteur.

M13 AAA ÉLITE

Dans le cadre de la 47e édition du Tournoi de Waterloo M13 AAA Élite, la formation Beauce-Appalaches a compétitionné à un très haut niveau. Ce fut un tournoi d’envergure avec 16 équipes se bataillant en ronde préliminaire pour 4 places seulement en ronde éliminatoire (2 demi-finales disponibles seulement). Les Élites M13 ont commencé le tournoi en lion en disposant des Conquérants Basses-Laurentides le vendredi 27 janvier dernier par le pointage élevé de 5 à 1.

Pourtant, la marque n’était que de 1 à 1 après 2 périodes. C’est au dernier engagement que la formation d’Alexandre Roy a distancé l’équipe adverse en marquant 4 buts consécutifs. Les buts de l’équipe gagnante furent l’œuvre de Ludovik Doyon, Ludovic Plante, Louis-David Bédard.et Sasha Gamache avec un doublé. Ce dernier a d’ailleurs été nommé joueur de la rencontre pour les Élites. Toujours en ce vendredi 27 janvier, une deuxième victoire des Élites Beauce-Appalaches a été inscrite par la marque de 3 à 0 contre les Harfangs de Sherbrooke. Les trois buts furent effectués en 2e période par Ludovik Doyon, Simon Delarosbil et Félix Couture. C’est Ludovik Doyon qui a reçu le titre du joueur du match. Avec deux victoires, les chances de participer en ronde éliminatoire semblaient excellentes pour les Élites Beauce-Appalaches. La troisième rencontre de la ronde préliminaire de l’équipe beauceronne se présentait contre la formation Intrépide de Gatineau.

Ce fut un match relevé en émotion et chèrement disputé. À moins de 2 minutes de la fin de la rencontre, l’Intrépide de Gatineau a égalé la marque 2 à 2. Or, un match nul faisait en sorte d’éliminer les Élites Beauce-Appalaches du tournoi, malgré leur superbe fiche. La formation beauceronne n’avait pas le choix de sortir leur gardien de but et de rajouter un attaquant pour tenter le tout pour le tout.

Malheureusement, la tactique ne s’est pas concrétisée et les adversaires ont marqué dans un filet désert pour voler la victoire 3 à 2. Dans cette défaite crève-cœur, Ludovic Plante et Louis-David Bédard ont inscrit les buts et le gardien de but Thomas Giguère a été nommé joueur de la rencontre.

« Je suis très satisfait de notre tournoi. Nous sommes capables de rivaliser contre n’importe quelle équipe et nous l’avons prouvé. C’est très encourageant pour nous à l’approche du plus gros tournoi de l’année, soit le Tournoi international pee-wee de Québec », s’est exclamé l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Prochaine rencontre pour la formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite aura lieu au Centre des loisirs Desjardins à East-Broughton le dimanche 5 février à 12 h 30 contre les Cascades Élite.

M15 AAA

Les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA participaient au tournoi provincial de la LHEQ présenté par l’Entrepôt du Hockey sur les patinoires de la ville de La Baie au Saguenay du jeudi 26 au dimanche 29 janvier dernier. Tournoi qui s’est déroulé hâtivement pour l’équipe beauceronne par ses trois défaites en ronde préliminaire.

Effectivement, ils ont été éliminés après leur 3e match du tournoi, toujours en ronde préliminaire par la formation des As de Québec vendredi dernier par un score de 4 à 1. Seul William Lessard a noirci la feuille de pointage dans la défaite. Le défenseur Zachary Nadeau a été nommé le joueur du match pour les Élites. L’offensive a été en panne sèche tout le long du tournoi, ne marquant que deux maigres buts en trois rencontres. L’autre but a été marqué lors du premier match du tournoi des Élites le jeudi 26 janvier dernier résultant d’une défaite de 3 à 1 contre les Seigneurs des Mille-Îles.

C’est Jean-Philippe Vachon qui avait marqué ce premier but. La gardienne de but Kellyane Poulin s’est mérité le titre de joueuse de cette première rencontre. Et pour la deuxième rencontre, une cuisante défaite de 5 à 0 a été inscrite à la fiche de la formation Beauce-Appalaches vendredi matin dernier contre les Cascades Élite. Le gardien Félix-Elliot Doyon s’est vu mériter le titre du joueur de la rencontre. Les deux gardiens de but ont performé pendant le tournoi, gardant le fort et limitant les dégâts.

« J’ai bien aimé l’engagement des joueurs pendant le tournoi. Ils étaient conscients de la tâche à accomplir et ont appliqué le plan de match à la lettre. C’est notre manque d’opportunité qui nous a coûté cher. Toutefois, nous entrevoyons l’avenir avec beaucoup de positif, considérant les performances du tournoi lors du dernier week-end », a témoigné l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Le prochain match des Élites Beauce-Appalaches M15 AAA se disputera à l’Aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin le samedi 4 février à 12 h contre le Blizzard du Séminaire Saint-François.

M15 AAA ÉLITE

Une seule rencontre prévue à l’horaire pour la formation Beauce-Appalaches M15 AAA Élite affrontant les Estacades de la Mauricie au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières le samedi 28 janvier dernier. Ce fut un match en deux temps résultant d’une défaite de 6 à 2. La première moitié de la rencontre a été très serrée. Les chances de marquer étaient présentes pour les Élites. La rondelle circulait bien en avantage numérique. Les joueurs beaucerons jouaient très bien dans leur zone et les joueurs ont fait les ajustements nécessaires face aux attaques de l’adversaire.

De sorte qu’à mi-chemin de la rencontre, le pointage était de 2 à 2 grâce, entre autres au but de Charles-Albert Pouliot en première période et au but d’Elliot Lacroix en désavantage numérique en début de 2e période. Rendus en 2e moitié de rencontre, ça s’est effrité pour les Élites Beauce-Appalaches. Les joueurs des Estacades semblaient soudainement plus en forme et surtout plus rapides dans l’exécution des jeux. L’équipe adverse a su garder un haut taux d’énergie et changer le momentum en leur faveur en marquant quatre buts.

« Contre une équipe comme les Estacades, les petites erreurs ou les punitions te font mal instantanément. Nous devons garder notre match simple contre eux tout le long du match et non pas juste une moitié de rencontre », a précisé l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Prochain match ne sera pas un match de la saison régulière pour les Élites Beauce-Appalaches, mais bien un tournoi. Ils vont compétitionner pour remporter les grands honneurs du Tournoi national M15 AAA Élite de Saint-Jean-sur-Richelieu du 2 au 5 février.

M17 AAA

La seule rencontre des Élites M17 AAA avait lieu à Boucherville au Centre des Glaces 4 samedi le 28 janvier dernier pour y affronter les Gaulois du Richelieu, l’une des meilleures équipes au classement de la province. Malgré une défaite de 8 à 5, il y a beaucoup de positifs à sortir de ce match pour la formation Beauce-Appalaches. Premièrement, l’avantage numérique a été un aspect très bon de l’équipe, récoltant 2 buts sur les 5. Deuxièmement, le premier trio a été dominant avec 4 buts sur 5. Et troisièmement, la formation des Élites avait une avance de 5 à 4 après deux engagements. Les scoreurs des Élites furent Samuel Boucher et un doublé chacun de Kaleb Poulin et de Maverick Labonté. Malheureusement, c’est lors de la 3e période que le match a été échappé. Plusieurs pénalités ont été décernées, de sorte que les Élites se sont même retrouvées pendant plus de 10 minutes de cette période en infériorité 5 VS 3. Pas besoin de vous dire que le punch offensif des Gaulois s’est réveillé.

« Je n’aime pas dire que nous nous sommes fait voler le match en 3e, mais disons que les arbitres n’ont pas aidé notre sort pour rester polis. Le positif, c’est que nous avons pu nous comparer avec une excellente équipe et nous sommes capables de rivaliser avec n’importe qui », a évoqué l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

La prochaine rencontre des joueurs M17 AAA clôturera tous les matchs des Élites à l’Aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin le samedi 4 février à 14 h 30 contre les As de Québec.