Les Chevaliers de Lévis ajoute une victoire à leur fiche

Après deux ans de pause, en raison de la COVID-19, le plus vieux tournoi de hockey en Amérique du Nord, le Tournoi Comrie BVA, revient pour une 71e année ce samedi et ce dimanche. En général, le populaire évènement sportif de Saint-Georges accueille une cinquantaine d’équipes, et ce, sur trois jours. Cette année, le tournoi est une plus petite ...