Victoire à sens unique pour les Condors

Pour ce quatrième et dernier affrontement entre les Condors et l’Everest, les hommes de Jonathan Ferland l’ont emporté 7 à 1 à l’aréna de Lévis dans le cadre du tournoi atome.

C’est pourtant l’Everest de la Côte-du-Sud qui a dominé aux tirs au but en première période avec 16 contre 8, mais William Gagné n’a rien laissé passer. Charles-Étienne Hébert a été le seul à marquer dans cette période avec son 33e de la saison, et ce en avantage numérique.

Les Condors ont rapidement mis le match hors de portée en deuxième période. Charles-Étienne Hébert en a ajouté avec son 2e du match et 34e de la saison, ce qui le place au premier rang des buteurs de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec. Les défenseurs Maxime Poirier (2e) et Thomas Simard (3e) ont augmenté l’avance des visiteurs avec deux buts rapides en 40 secondes. Maxime Poirier a d’abord battu Jonathan Labrie avec un tir sur réception parfait lors d’une descente à deux contre un avec Pier-Étienne Cloutier. Thomas Simard a ensuite marqué avec un puissant tir des poignets dans le haut du filet. Nicholas Dionne a été le seul à déjouer William Gagné alors qu’il a récupéré une rondelle libre dans l’enclave pendant une mêlée devant le filet. Philip-Olivier Rochette a profité d’un avantage numérique pour inscrire son 9e de la saison. C’était alors 5 à 1 pour les Condors après 40 minutes de jeu.

En début de troisième période, Alexandre Lamarre a contourné la défensive adverse pour se rendre au gardien Labrie et le déjouer. Sur la fin de la séquence, Jean-Raphaël Roy a engagé un combat pour homme avec Nicholas Dionne qui avait atteint Charles-Étienne Hébert au visage avec son bâton. Un deuxième combat a éclaté entre Jérémy Roy et Zach Boulianne. Par la suite, le match s’est déroulé sans histoire jusqu’à ce que Dylan Champagne intercepte une sortie de zone de l’Everest avant de se présenter seul devant Labrie pour le déjouer.

William Gagné signe sa 17e victoire de la saison grâce à 44 arrêts sur 45 tirs. Les Condors ont marqué deux fois en cinq occasions sur l’avantage numérique alors qu’ils n’ont rien donné en trois désavantages numériques.

Le Collège Français continue sur sa lancée

C’était un affrontement entre deux équipes avec des séquences victorieuses et ce fut un match très serré jusqu’à la toute fin. Les hommes d’Éric Houde l’ont finalement emporté 4 à 2 avec le quatrième but dans un filet désert. Pour les Condors, c’est une première défaite en temps réglementaire lors des 12 derniers matchs. Charles-Étienne Hébert demeure le meneur de la ligue avec 34 buts.

En milieu de première période, les Condors subissent une poussée de la part du CF qui sont 2e au classement général, 5 points devant les Condors. En effet, malgré une domination de 7 tirs contre 1 seul pour les visiteurs, ceux-ci sont les premiers à s’inscrire au pointage lorsque Zachary Racicot surprend William Gagné avec un puissant tir dans le haut du filet. Les Condors ne baissent pas les bras et en fin de période, le travail acharné du trio de vétérans composé de Jean-Raphaël Roy, Alexandre Lamarre et Mathieu Thibault donne la chance à Maxime Poirier d’inscrire son 2e en deux matchs et son 3e de la saison pour créer l’égalité avec un tir de la ligne bleue.

Le CF profite d’un avantage numérique pour reprendre l’avance avec seulement 46 secondes de jouées en deuxième période sur un but de Charles Locas. À peine trois minutes plus tard, Xavier Baillargeon profite d’un bon capricieux de la rondelle dans la baie vitrée qui lui revient devant le filet et surprend la défensive des Condors. Baillargeon n’a eu qu’à pousser la rondelle dans un filet désert pour son 17e de la saison et augmenter l’écart à deux buts. Encore une fois, c’est le bon travail en bas de zone du trio de vétérans Roy-Lamarre-Thibault qui a redonné espoir aux Condors en réduisant le pointage à 3-2 avec le 7e de la saison de Thibault sur un retour de lancer. Fait plutôt rare, en milieu de période les officiels vont décerner une pénalité à retardement pendant un arrêt de jeu pour donner un avantage numérique de 4 minutes au CF. Les Condors vont réussir à maîtriser l’avantage numérique de l’adversaire pour s’en sortir sans conséquence.

En troisième période, après avoir vu son opposant William Gagné effectuer quelques arrêts spectaculaires, le gardien du CF Mathis Lacroix-Goulet a aussi été impeccable devant son filet pour signer sa 18e victoire de la saison avec 41 arrêts. Le CF marquera le dernier but dans un filet désert pour porter la marque finale à 4-2.

Les Condors seront à Joliette le vendredi 10 février prochain et recevront les meneurs au classement général, les Cobras de Terrebonne, le samedi 11 février à compter de 19h30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.