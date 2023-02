Trois équipes de l'Ascalon accèdent aux séries finales LSQM

Trois équipes du club de soccer de Saint-Georges, l’Ascalon, ont réussi à obtenir leur laissez-passer pour les séries finales du championnat compétitif.

Ainsi, les équipes U14M AA, U14F AA et U16F AA participeront aux matchs de demi-finales et finales les samedis 18 et 25 février sur les terrains de soccer des stades de Lévis et Québec.

Résultats Matchs ligue LSQM

Ascalon St-Georges U13F LR (A) vs Phenix Québec : 3-2

Ascalon St-Georges U13F LR (A) vs Lac Beauport : 5-4

Ascalon St-Georges U13M LR (A) vs Chaudière Ouest : 4-3

Ascalon St-Georges U13M LR (A) vs CS Trident : 0-2

Ascalon St-Georges U13F LDIR (AA) vs Chaudière Ouest : 7-0

Ascalon St-Georges U13F LDIR (AA) vs CS Trident : 4-0

Ascalon St-Georges U13M LDIR (AA) vs CS Trident#1 : 1-4

Ascalon St-Georges U13M LDIR (AA) vs CS Trident#2 : 3-5

Ascalon St-Georges U14F LDIR (AA) vs Levis-Est : 4-2

Ascalon St-Georges U14F LDIR (AA) vs Royal Beauport : 1-6

Ascalon St-Georges U14M LDIR (AA) vs Chaudière Ouest : 5-4

Ascalon St-Georges U14F LDIR (AA) vs Royal Beauport : 7-2

Ascalon St-Georges U16F LDIR (AA) vs Chaudière Ouest : 4-2

Ascalon St-Georges U16F LDIR (AA) vs Rivière-du-Loup : 3-0

Fin de saison automne-hiver

Les quatorze équipes juvéniles allant de U9 à U16 ont terminé leur saison automne-hiver 22-23 ce mois-ci avec de bons résultats.

Les résultats enregistrés chez les U9 à U12 ont été particulièrement satisfaisants, avec une formation U9 masculin inscrite dans le plus haut niveau de jeu disponible pour sa catégorie d’âge, des équipes U10F et U10M réalisant des saisons parfaites sans connaitre la défaite et des équipes en catégories U11 et U12 (féminin et masculin) remportant des victoires importantes dans leurs championnats. À noter que les équipes U11M Ascalon termineront leur saison le 25 février prochain.

Cette année plusieurs équipes chez les U13 à U16, ont tenté de jouer dans le niveau de jeu AA. D'ailleurs, ce sont celles qui ont remporté leurs championnats et séries lors de la précédente saison estivale.

Divisées en deux équipes (A et AA) pour cet hiver termine avec une saison sans défaite en niveau AA et se positionne parmi le trio de tête en niveau A. De belles performances ont également été enregistrées du côté des équipes U13M A et U13M AA avec plusieurs victoires.

Au niveau des équipes U14M AA, U14F AA et U16F AA, celles-ci ont également réalisé une performance exceptionnelle, terminant toutes en bonnes positions de leur championnat respectif (U14F AA : 3e position; U14M AA : 4e position, U16F AA : 3e position).