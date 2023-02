Une récolte de médailles impressionnantes pour le Club de Judo St-Georges

Une délégation de judokas beaucerons se sont rendus à Québec le 28 janvier dernier pour combattre dans plusieurs catégories, c’est -à -dire de U8 à U18 pour la Finale régionale des Jeux du Québec organisé conjointement avec les judokas de la Capitale nationale au Dojo de Beauport.

Le Club de Judo St Georges revient avec une récolte impressionnante de 13 médailles d’or, cinq médailles d’argent et quatre médailles de bronze dans l’ensemble de ses catégories respectives.

Pour la Finale provinciale qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars 2023, six judokas de la Beauce ont eu leur laissez-passer pour représenter la région Chaudière-Appalaches sur la scène provinciale. Sans trop d’opposition, nos judokas ont sommes toute bien performer étant donné qu’ils évoluaient déjà pour la plupart au niveau provincial et national et international dans le cas de Charline Bourque.

Les participants sont : William Maheux U16 -38 kg, Leah Michaud U16 -57 kg, Samuel L’Espérance U18 - 50 kg, Justin Rodrigue U18 -60 kg, Métis Couture U18 -63 kg et Charline Bourque U18 -70 kg.

La fin de semaine suivante soit du 4-5 février 2023 se tenait une autre étape dans la sélection des Championnats canadiens qui auront lieu à Montréal du 18 au 21 mai. Une dizaine de combattants de la Beauce étaient au rendez-vous dans les catégories de U14 à U18.

Nos recrues U16 n’ont pas mal paru, rapportant deux médailles sur trois participants. Matéo Salazar a terminé en première position avec des victoires décisives sur ses adversaires. Magalie Hins toujours combative termine en troisième place dans des combats serrés jusqu’à la fin. Antoine Maheux a raté le podium de près en perdant en finale de bronze.

Chez les U16, William Maheux le grand frère à (Antoine Maheux) termine en première position sans trop de difficulté dans un 2 de 3 qu’il remporta sans équivoque deux victoires contre 0 face à son adversaire de Sept-Îles. Leah Michaud était de retour sur les tapis au niveau provincial après un automne difficile remplie de blessures, terminant en troisième position. La championne canadienne voyait cette compétition comme un retour progressif aux hostilités. Édouard S-F, baissa pavillon à son premier combat, mais se reprit avec brio encaissant deux victoires à ses deux combats suivants avant de perdre en finale de troisième place. Nathanael Enkirche ajouta de l’expérience à son judo.

Nos U18, Édouard Dumas remporta la première place chez les -73 kg jaune/orange. Le judoka de deux ans d’expérience ne s’est rien laissé imposé au niveau provincial depuis le début de l’année. Métis Couture de St-Alfred, termine en troisième place derrière des adversaires de niveau national. En ce qui concerne Justin Rodrigue, ce fut une compétition décevante au niveau des médailles par contre son expérience lui sera utile dans ses prochaines compétitions.