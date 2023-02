Les Chevaliers terminent la saison régulière en beauté

Après avoir remporté ses 2 derniers matchs à domicile, la troupe de Pier-Luc Giguère rendait visite au Rousseau-Royal de Laval-Montréal ce dimanche après-midi pour le dernier match de la saison régulière. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont terminé en beauté avec un gain de 5 à 2.

Les marqueurs pour les Chevaliers sont Nathan Langlois avec 2 filets, Jacob Lavoie avec 1 but et 2 passes, Mavrick Lachance avec 1 but et 1 passe et Logan Poulin (JA) a complété avec 1 but. Les visiteurs n’ont laissé aucune chance à leur vis-à-vis en décochant 35 lancers en direction du cerbère de Laval-Montréal.

Avec cette victoire, les Chevaliers terminent au 2 e rang de leur division à seulement 3 points de la première place. Il s’agit également d’une 4 e place au classement général à seulement 1 point de la 3 e place et 3 points du 2e rang.

Les membres de la direction tiennent à féliciter tous les joueurs et tous les entraineurs pour cette magnifique performance malgré la perte de 3 joueurs en janvier au profit de la LHJMQ.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile: Nathan Langlois, Chevaliers

2e étoile: Jacob Lavoie, Chevaliers

3e étoile: Justin Trottier, Laval-Montréal

Les Chevaliers disputeront leur premier match en séries éliminatoires probablement vendredi le 10 mars 2023 face aux Estacade de Trois-Rivières.

Texte: Ari Cambouris, Les Chevaliers de Lévis M18AAA