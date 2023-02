Une seconde victoire pour les Petits Nordiques

L’équipe des Petits Nordiques a remporté leur seconde partie du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, hier soir, 3 à 1 contre le Hershey Jr. Bears.

Dès le début de la première période, l’équipe composée de joueurs beaucerons a ouvert la marque grâce à Mathieu Lacroix qui a été appuyé par Ludovik Doyon et Sasha Gamache.

Par la suite, c’est au tour à Félix Couture à l’aide d’une passe de Ludovic Plante et Louis-David Bédard. Leurs adversaires marquent à leur tour pour terminer la période 2 à 1.

Lors de la deuxième période, aucune des équipes n’est parvenue à entrer la rondelle dans le fond du filet.

En dernière et troisième période, c’est Simon Delarosbil accompagné de ses deux compatriotes Ludovik Doyon et Maden Pouliot qui marque un dernier but donnant deux points d’avance.

La prochaine partie est samedi à 9 h 15 contre l’équipe gagnante du match 98 soit contre Columbus Blue Jackets ou Sélects du Nord.