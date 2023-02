Les Petits Nordiques gagnent leur première partie

Trois équipes du club de soccer de Saint-Georges, l’Ascalon, ont réussi à obtenir leur laissez-passer pour les séries finales du championnat compétitif. Ainsi, les équipes U14M AA, U14F AA et U16F AA participeront aux matchs de demi-finales et finales les samedis 18 et 25 février sur les terrains de soccer des stades de Lévis et ...